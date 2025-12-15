Fintech

ING startet Billig-Depot für junge Anleger – das steckt dahinter

ING

Die ING Deutschland bietet jungen Anlegern mit dem neuen Direkt-Depot Young ab sofort günstige Konditionen für den Wertpapierhandel.

Mit dem Direkt-Depot Young richtet sich die ING Deutschland an Personen zwischen 18 und 27 Jahren. Laut dem Unternehmen beträgt die Ordergebühr pro Wertpapierkauf oder -verkauf 1,90 Euro, während die Depotführung kostenlos bleibt.

Zudem gelten vergünstigte Konditionen für ETFs und ETF-Sparpläne. Auch ein Einstieg ab einem Euro ist möglich, ergänzt durch eine breite Auswahl an Handelsplätzen und Serviceangeboten.

Günstige Einstiegsmöglichkeiten für die Gen Z

Nach Angaben der ING reagiert das neue Angebot auf das wachsende Interesse junger Menschen an Geldanlage und Vermögensaufbau. Laut Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen & Anlegen, soll das Direkt-Depot Young den Einstieg erleichtern, ergänzt durch Webinare und Erklärvideos.

Info

Alle bestehenden Kunden unter 28 Jahren wurden automatisch auf das neue Depotmodell umgestellt und profitieren von den reduzierten Gebühren.

Zusätzliche Vorteile bei Depoteröffnung bis Ende Januar:

  • Drei Monate kostenloses Parqet Portfolio-Analysetool
  • Wunschgutschein im Wert von 100 Euro
  • Aktion gültig bis 31. Januar 2026

