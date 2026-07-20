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ING reduziert Frist für erneute Extra-Konto-Eröffnung

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Die ING verkürzt die Frist nach der Auflösung eines Extra-Kontos auf 14 Tage.

Die ING hat die Bedingungen für die automatische Eröffnung eines Extra-Kontos beim Abschluss eines Girokontos angepasst. Laut der Bank wird ein Extra-Konto weiterhin automatisch mit eröffnet, sofern kein entsprechendes Konto besteht oder sich bereits in Eröffnung befindet.

Geändert wurde die Frist nach einer Kontoschließung. Während bislang Kunden kein neues Extra-Konto erhielten, wenn sie ein solches in den vergangenen 180 Tagen aufgelöst hatten, gilt diese Einschränkung nun nur noch für die letzten 14 Tage.

ING verkürzt Sperrfrist für automatisches Extra-Konto

Die wichtigsten Änderungen:

  • Automatische Eröffnung eines Extra-Kontos bleibt bestehen.
  • Bestehende oder gerade eröffnete Extra-Konten bleiben ausgeschlossen.
  • Die Sperrfrist nach einer Kontoschließung sinkt von 180 auf 14 Tage.

An den übrigen Voraussetzungen für die automatische Eröffnung eines Extra-Kontos ändert sich laut der Bank nichts. Die Anpassung betrifft ausschließlich den Zeitraum, der nach einer Auflösung des Tagesgeldkontos eingehalten werden muss, bevor bei einer Girokonto-Eröffnung wieder automatisch ein Extra-Konto angelegt werden kann.

Die ING hat kürzlich ihre 200-Euro-Prämienaktion für das Girokonto bis zum 31.07.2026 verlängert. Die Bank setzt damit die zeitlich begrenzte Aktion für Neukunden fort und kombiniert sie mit einem befristeten Zinsangebot für das Extra-Konto. Demnach bleibt eine Verzinsung von 3,20 % p. a. für vier Monate auf Guthaben bis 250.000 Euro bestehen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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