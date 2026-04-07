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ING verlängert Zinsrabatt beim Autokredit

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ING

Die ING verlängert ihre Zinsrabatt-Aktion für Autokredite bis zum 19. April 2026.

Nach Bankangaben erhalten Kunden, die bis zu diesem Datum einen neuen Autokredit beantragen oder einen bestehenden Kredit aufstocken, einen Nachlass von 0,30 Prozentpunkten auf den festen Sollzinssatz. Für Darlehen ab 40.001 Euro kommt laut ING ein zusätzlicher Rabatt von 0,20 Prozentpunkten hinzu.

ING Autokredit: Verlängerte Zinsaktion und höhere Kreditbeträge

Damit kann sich im Aktionszeitraum ein kombinierter Zinsrabatt von insgesamt 0,50 Prozentpunkten auf den festen Sollzinssatz ergeben. Die Regelung betrifft nach den vorliegenden Angaben sowohl Neuabschlüsse als auch Erhöhungen bestehender Autokredite.

Unabhängig von der Aktion hebt die ING zum morgigen 8. April 2026 die maximalen Kreditbeträge für Auto-, Raten- und Wohnkredite von bisher 90.000 auf 100.000 Euro an. Laut Bank gelten für die neuen Darlehenssummen zwischen 90.001 und 100.000 Euro dieselben Zinssätze wie bisher für Beträge von 40.001 bis 90.000 Euro.

Zum ING-Autokredit →

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