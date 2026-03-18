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ING-Wartungsupdate: App und Onlinebanking fallen aus

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ING

Die Direktbank ING führt am 20. und 21. März planmäßige Wartungsarbeiten durch, die das Onlinebanking zeitweise einschränken.

Das Internetbanking sowie die App „Banking to go“ stehen laut Bankangaben von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag etwa 14:00 Uhr nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum können Kunden weder auf ihre Konten zugreifen noch Überweisungen ausführen.

Auch Instant Payments sind während der Wartungsarbeiten betroffen. Echtzeitüberweisungen können laut ING weder gesendet noch empfangen werden. Hintergrund sind technische Anpassungen im Backend, die im Rahmen eines sogenannten Business-Releases umgesetzt werden.

ING schränkt Onlinebanking für technisches Update ein

Regelmäßige Releases sollen Systeme modern halten

Nach Angaben der Bank werden solche umfangreichen Updates mehrmals im Jahr durchgeführt. Dabei werden zahlreiche Änderungen an den Banksystemen und Datenbanken eingespielt. Während dieser Phase ist auch das Frontend betroffen, weshalb Internetbanking und App vorübergehend nicht erreichbar sind.

Weiterhin verfügbar:

  • Kartenzahlungen im Handel
  • Mobile Payments mit Apple Pay und Google Pay
  • Nutzung von vorhandenen Zahlungsmitteln

Die ING betont, dass die Arbeiten in der Nacht stattfinden, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten und gleichzeitig die Datensicherheit sowie den technischen Standard zu gewährleisten.

Ich halte die gewählte Zeit für sinnvoll, da sie viele Nutzer kaum beeinträchtigen dürfte. Trotzdem bleibt der mehrstündige Ausfall spürbar, vor allem wenn kurzfristige Überweisungen benötigt werden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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