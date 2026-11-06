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Endlos scrollen mit Folgen? TikTok droht Ärger mit der EU

René Hesse
Von
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Die EU-Kommission sieht vorläufig einen Verstoß von TikTok gegen den Digital Services Act und fordert Änderungen am Empfehlungsalgorithmus.

Im Mittelpunkt steht der personalisierte „Für dich“-Feed, der Nutzern fortlaufend neue Videos präsentiert. Nach Einschätzung der Kommission kann dieser sogenannte Rabbit-Hole-Effekt problematische Inhalte immer weiter verstärken, insbesondere bei Themen wie psychischer Gesundheit, Körperbild oder Essstörungen.

EU-Kommission kritisiert TikToks Empfehlungsalgorithmus

Der Algorithmus berücksichtigt unter anderem, welche Videos Nutzer ansehen oder mit „Gefällt mir“ markieren. Wer sich beispielsweise mehrfach Inhalte zum Abnehmen anschaut, bekommt zunehmend ähnliche Videos vorgeschlagen. Laut Kommission kann diese wiederholte Konfrontation Ängste, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder bestehende psychische Probleme verstärken.

Die bisherigen Schutzmaßnahmen hält die Behörde für unzureichend. Selbst die Funktion „Nicht interessiert“ könne bestimmte Empfehlungen nicht zuverlässig verhindern, weil TikTok die Wiedergabedauer stärker gewichte als ausdrückliche Nutzerwünsche.

Die EU-Kommission nennt mehrere mögliche Änderungen:

  • Ausdrückliche Nutzerpräferenzen stärker berücksichtigen
  • Wiedergabedauer nicht mehr als Empfehlungssignal verwenden
  • Kontrollmöglichkeiten einfacher zugänglich machen
  • Empfehlungsalgorithmus regelmäßig überprüfen und testen

TikTok kann nun die Ermittlungsunterlagen einsehen und schriftlich Stellung nehmen. Eine endgültige Entscheidung liegt noch nicht vor. Bestätigen sich die Vorwürfe, droht eine Geldbuße von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Die Untersuchung ist Teil eines größeren EU-Verfahrens gegen TikTok. Bereits im Februar 2026 hatte die Kommission vorläufige Feststellungen zum suchtfördernden Design getroffen, im Juli folgten weitere zum Jugendschutz.

Bemerkenswert ist vor allem der Ansatz der EU: Nicht einzelne problematische Videos stehen im Mittelpunkt, sondern die Funktionsweise des Feeds selbst. Damit geht es um einen zentralen Bestandteil des Geschäftsmodells von TikTok.

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