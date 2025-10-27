Instagram versteckt praktische Neuerung in euren Einstellungen

Wer gerne seine Reels durchscrollt, der kennt es vielleicht, man erinnert sich eine Weile später an einen Beitrag, den man gerne einer anderen Person schicken oder zeigen würde, findet diesen aber nicht mehr. Das ist ab sofort offiziell möglich.

Wie Adam Mosseri, Chef von Instagram, bei Threads mitgeteilt hat, gibt es jetzt einen Verlauf für die Reels in der App. Diesen hat man jedoch ganz gut versteckt.

Instagram Reels: Hier ist der Verlauf versteckt

Geht dazu zunächst auf euer Profil, dann klickt ihr oben auf die drei Striche und kommt somit zu den Einstellungen, wo ihr den Punkt „Deine Aktivitäten“ sucht. Hier klickt ihr drauf und scrollt nach ganz unten, doch findet ihr dann „Verlauf ansehen“.

Eine praktische Neuerung, bei der ich mich wie immer frage, warum das so lange gedauert hat. Aber jetzt ist sie da, schaut also direkt mal nach. Ihr könnt dort auch ein paar Filter (letzte Woche, Reihenfolge, Verfasser) bei der Suche festlegen.