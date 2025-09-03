Vier Jahre, ein Tarif, null Ärger – warum fraenk mich überzeugt

Über den Mobilfunkanbieter fraenk habe ich bereits sehr häufig geschrieben. Das liegt auch daran, dass ich selbst Kunde von fraenk bin und so in der Regel tagesaktuell mitbekomme, wenn es etwas zu berichten gibt.

Heute soll es mal ein kleines Loblied auf diesen Anbieter geben. Durch Zufall ist mir aufgefallen, dass ich heute auf den Tag genau vier Jahre Kunde bei fraenk bin. Und im Zuge dessen ist mir klar geworden, dass ich noch nie so zufrieden mit einem Mobilfunkanbieter war. Und das liegt nicht nur am Preis, denn sicherlich kann man durch die ein oder andere Aktion auch günstiger an ähnliche Tarife kommen.

Wie bin ich damals zu fraenk gekommen? Nachdem ich jahrelang zufriedener 1&1-Mobilfunkkunde im Vodafone-Netz war und sich 1&1 im Jahr 2019 im Zuge der LTE-Freigabe dazu entschieden hatte, die volle Breitseite der Kundenverachtung auszupacken, begannt die Suche nach einem neuen Anbieter.

Zu dieser Zeit haben sich die Preise bei Discountanbietern deutlich entspannt, und somit bin ich damals bei einem Tarif von Penny Mobile gelandet. Dahinter steckt bis heute congstar. Mit dem Tarif war ich auch eine ganze Weile zufrieden. Viel Datenvolumen brauchte ich seinerzeit nicht, von daher hat das alles gepasst für mich.

fraenk wird geboren

Im Jahr 2020 hat die Telekom entschieden, über congstar selbst einen unkomplizierten und monatlich kündbar Mobilfunktarif anzubieten, der ausschließlich über eine App verwaltet wird. Fraenk war geboren, damals noch mit 4 GB Datenvolumen Telekom-Netz mit LTE25 für 10 Euro pro Monat. Aus heutiger Sicht ziemlich bescheiden, aber zum damaligen Zeitpunkt war das in Ordnung.

Die Idee dahinter und die ganze Machart hat mich direkt angesprochen. Auch den Kostendeckel fand ich sehr interessant. Schon damals war mir klar, dass ich im Telekom-Netz immer ein bisschen mehr zahle als in anderen Netzen. Die Erfahrung mit Penny Mobile hat mir allerdings gezeigt, dass sich das für mich lohnt.

Also folgte der Umstieg zu fraenk, nachdem der Tarif seine ersten kleineren Verbesserungen erfahren hatte.

1461 Tage später

Und nun, genau vier Jahre später, bin ich nach wie vor vollkommen zufrieden mit dem Tarif bzw. Anbieter. Das liegt vor allem daran, dass fraenk bzw. congstar immer wieder bemüht ist, den Tarif sinnvoll weiterzuentwickeln. Die Entwicklung der Neuerungen habe ich über die Jahre hier im Blog begleitet.

Inzwischen bekommt man für den gleichen Grundpreis von 10 Euro deutlich mehr Leistung. Zahlreiche Möglichkeiten und zusätzliche Optionen wurden über die Jahre ergänzt, nichts, was ich persönlich benötigen würde, aber es ist „ganz nett“. Auch auf Kritik hört man bei fraenk und versucht Lösungen stets zusammen mit der Community zu erarbeiten.

Zum Erfolg hat sicherlich auch das Freunde-Programm beigetragen, über das man zusätzliches Datenvolumen erhalten kann. Alle, die ich darüber in meinem Umfeld geworben habe, sind nach wie vor zufriedene fraenk-Kunden.

Info Im Rahmen des Empfehlungsprogramms „fraenk for friends“ vergibt fraenk für jede erfolgreiche Weiterempfehlung per Freunde-Code noch bis 14. September 2025 5 GB zusätzliches Datenvolumen an den Werbenden und den neu geworbenen Kunden. Benötigt wird dafür ein Freunde-Code (z. B. RENH8). Der monatliche Grundpreis für den Tarif bleibt dabei unverändert.

Auf weitere Jahre?

Derzeit fehlt mir am fraenk-Tarif nichts, weshalb ich positiv gestimmt bin, dass ich noch viele weitere Jahre zufriedener Kunde bleiben werde. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es auch zukünftig Verbesserungen wie mehr Datenvolumen oder neue Features und Tarifbestandteile geben würde. Aber die Basis in Kombination mit dem soliden Telekom-Netz ist aktuell so gut, dass ich mich im Tarifbereich gar nicht erst umschaue. Mehr kann man sich als Mobilfunkanbieter wohl kaum wünschen, oder?

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

15 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft (bis zum 14.09.25) nur mit Freunde-Code (z. B. RENH8 )

Daten + dauerhaft (bis zum 14.09.25) max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

