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Instagram wird mehr zur Shopping-Plattform für Influencer

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Jeder von uns hat sicher schon einmal ein „Den Link findet ihr in meiner Bio“ oder „Schaut gerne im ersten Kommentar unter dem Beitrag vorbei“ bei Instagram oder Facebook gesehen, wenn ein Influencer ein bestimmtes Produkt beworben hat.

Solltet ihr zu denen gehören, die gerne auf die Links klicken und einkaufen, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn das wird nativ integriert. Wenn auch zum Start nur in den USA und nur für Produkte bei Amazon, Temu und eBay.

Für Influencer sind das sicher hervorragende Neuigkeiten, denn das Bild im Beitrag zeigt, wie das aussehen kann. Und das ist schon sehr prominent, da wird es sicher eine deutlich höhere Klickrate als bei einem schnellen „Link in meiner Bio“ geben.

Ich bin kein Gegner von Werbung, im Gegenteil, ich lebe auch zum Teil davon, aber alles hat Grenzen und nachdem Meta diese bei Facebook ausgereizt und mich dort verloren hat, scheint man das jetzt auch bei Instagram zu tun. Aber logisch, als Aktienunternehmen kann man sich nur mit „und noch mehr Werbung“ steigern.

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25. März 2026 | Jetzt lesen →

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