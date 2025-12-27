Fintech

Instant Payments und Mobile Wallets gewinnen an Bedeutung

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Bezahlen Pay Apple Pay

Eine Studie von BearingPoint zeigt, dass digitale Zahlmethoden wie Wallets und Instant Payments den europäischen Zahlungsverkehr rasant verändern.

Laut der „Retail-Payments-Market Studie 2025“ von BearingPoint und OeNPAY erlebt Europa einen grundlegenden Umbruch im Zahlungsverkehr. Immer mehr Transaktionen werden digital und in Echtzeit abgewickelt.

In den untersuchten Märkten wurden 2023 über 100 Milliarden bargeldlose Zahlungen erfasst, mit deutlichem Wachstum sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten. Der Trend zu mobilen und kontaktlosen Lösungen prägt laut den Autoren den Alltag vieler Konsumenten.

Kartenzahlungen bleiben europaweit dominant, doch Mobile Wallets wie Apple Pay oder Google Pay legen stark zu. In Ländern wie Finnland und Schweden werden fast alle Zahlungen kontaktlos abgewickelt.

Auch in der DACH-Region wächst die Nutzung mobiler Bankkarten und digitaler Zahlungssysteme. In der Schweiz spielt TWINT eine zentrale Rolle, während in Deutschland und Österreich internationale Anbieter Marktanteile gewinnen.

Instant Payments und FinTechs verändern Zahlungsgewohnheiten

Laut den Studienautoren steht der Durchbruch von Echtzeit-Überweisungen bevor. Sinkende Transaktionskosten und neue EU-Vorgaben, etwa die Instant-Payment-Verordnung, beschleunigen den Wandel.

In Deutschland und Österreich etablieren sich SEPA-Instant-Zahlungen, während die Schweiz bereits ein voll funktionsfähiges Echtzeitsystem nutzt. Parallel dazu übernehmen FinTechs, Neobanken und BigTechs zunehmend Schnittstellen zum Kunden und treiben die Entbündelung traditioneller Bankdienste voran.

Wichtige Eckpunkte der Studie:

  • Über 100 Milliarden bargeldlose Transaktionen in 2023.
  • Starkes Wachstum von Mobile Payments in der DACH-Region.
  • 89 Prozent der Zahlungsdienstleister nutzen SEPA Instant Scheme.
  • FinTech-Markt in Deutschland wächst auf über 14 Milliarden US-Dollar Volumen.

Neue regulatorische Anforderungen wie MiCA, PSD3 und DORA schaffen laut BearingPoint und OeNPAY höhere Standards für Sicherheit und Transparenz, bringen aber zugleich zusätzliche Komplexität. Im Vergleich zeigt sich zudem eine ungleiche Innovationsgeschwindigkeit: Während die Schweiz und Schweden beim digitalen Bezahlen führend sind, bleibt Bargeld in Deutschland und Österreich stark verbreitet, auch wenn der Anteil sinkt.

Geld Bargeld Streik

So steht es um die Akzeptanz von Bargeld in Deutschland

Die Deutsche Bundesbank bestätigt, dass Bargeld in Deutschland weiterhin weit verbreitet und fast überall akzeptiert ist. Eine aktuelle Untersuchung der…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans_Landa 👋
    sagt am

    Also ich habe schon seit Jahren kein Bargeld mehr bei mir. Gut, für Nutten oder Drogen wäre es gut. Es geht völlig ohne. Achso, ich lebe nicht in der BRD.

    Antworten
    1. Hans_Landa 👋
      sagt am zu Hans_Landa ⇡

      Achso, Instant-Überweisungen per PC, ATM oder Handy mit Empfängerüberprüfung gibt es hier schon seit mindestens 10 Jahren, wenn nicht sogar länger. Scheint in Europa ja ein Novum zu sein.

      Antworten
  2. Virgo 👋
    sagt am

    Das gibts doch nicht! Kaum ist ein Artikel zu mobilen Bezahlen draußen, kommen die ersten Bargeldbeführworter um die Ecke und reden was von Bargeldabschaffung und Co.

    Antworten
    1. Warpig 🎖
      sagt am zu Virgo ⇡

      Keiner spricht von der Abschaffung, außer die Minderintelligenten, die das aus nicht offizieller Quelle aufgeschnappt haben.

      Antworten
  3. Sir Saxoina 🪴
    sagt am

    Der Anfang vom Ende der Abschaffung des Bargeldes.

    Nicht umsonst fördert das nationale Bargeldforum der Bundesbank die flächendeckende Akzeptanz von Bargeld, dem einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel das alle akzeptieren müssen, mit einem speziellen Aufkleber für Geschäfte.

    Des Weiteren auch die Forderung der generellen Bargeldannahmepflicht.

    Immer mehr Geschäfte nehmen nur noch Kartenzahlung und schließen damit vorallem Menschen ohne Konto oder ältere Personen aus.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Instant Payments und Mobile Wallets gewinnen an Bedeutung
Weitere Neuigkeiten
O2 2
So schnell wächst das 5G-Netz von O2 Telefónica
in Provider
Mein Smartphone des Jahres 2025: Samsung Galaxy Z Fold 7
in Kommentar
Google Pixel 8 Pro Hand Back
Mehrheit nutzt mehrere Mobilitätsapps
in News
Mein Film des Jahres 2025: The Fantastic Four
in Kommentar
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Beast Games, Der Tiger und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Januar
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom: So lief der Netzausbau im Jahr 2025
in Telekom
Mobiflip Xmas
Frohe Weihnachten! Zeit für eine kleine Auszeit
in Internes
Ki Ai Header
KI schreibt Gedichte zum Fest – doch viele verzichten
in News
Andor Star Wars Disney
Meine Serie des Jahres 2025: Andor
in Kommentar
Jackery stellt kompakte Powerstation Explorer 300D vor
in Hardware