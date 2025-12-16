So steht es um die Akzeptanz von Bargeld in Deutschland

Die Deutsche Bundesbank bestätigt, dass Bargeld in Deutschland weiterhin weit verbreitet und fast überall akzeptiert ist.

Eine aktuelle Untersuchung der Bundesbank zeigt, dass Bargeld nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel im Land bleibt. Fachleute führten im Sommer 2025 rund 2.060 Testkäufe in verschiedenen Branchen durch, darunter Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe.

Laut Bericht akzeptierten 99,4 Prozent der getesteten Verkaufsstellen Bargeld, in fast allen Fällen war die Zahlung sofort möglich.

Im öffentlichen Nahverkehr konnten Fahrgäste in sämtlichen Situationen bar bezahlen. Wobei dies stark vom Standort abhängt. Einschränkungen traten laut Studie vor allem bei Behörden auf, wo in acht von 30 Fällen keine Barzahlung möglich war.

Bargeld bleibt akzeptiert, doch technische Trends verändern den Alltag

Die Autoren sehen in Selbstbedienungskassen eine mögliche Herausforderung für die Zukunft. Diese Kassensysteme, die sich laut Bericht vor allem in Supermärkten, Drogerien und Baumärkten ausbreiten, könnten dazu führen, dass Barzahlungen seltener oder umständlicher werden.

Wenn personalbesetzte Kassen zunehmend ersetzt werden, könnte die Akzeptanz von Bargeld, so die Einschätzung der Bundesbank, langfristig sinken.

Wichtige Kernaussagen der Studie:

Bargeld wird in 99,4 Prozent der Verkaufsstellen akzeptiert.

Im öffentlichen Nahverkehr ist Barzahlung stets möglich.

Behörden zeigen teils eingeschränkte Zahlungsoptionen.

Selbstbedienungskassen könnten Akzeptanz künftig verringern.

Die Bundesbank betont laut Bericht, dass Bargeld weiterhin gesellschaftlich relevant und „krisenresistent“ bleibt. Sie arbeitet gemeinsam mit der Politik und dem Handel an Maßnahmen zur Sicherung der Bargeldnutzung. Zudem unterstützt sie den EU-Vorschlag zur Stärkung des Euro-Bargeldes als gesetzlichem Zahlungsmittel und investiert in ein Filialnetz zur Versorgung der Bevölkerung.

Ich wünsche mir die „Kartenzahlungspflicht“

Ich finde es bemerkenswert, dass das Zahlungsverhalten trotz wachsender Digitalisierung die hohe Akzeptanz von Bargeld zeigt. Dies macht deutlich, wie stark dieses Zahlungsmittel in der deutschen Alltagskultur verankert ist. Ich persönlich lebe bereits seit Jahren nahezu bargeldlos. Einen Geldautomaten habe ich vor über zehn Jahren das letzte Mal genutzt.

Wie die Kommentare unter Bargeldbeiträgen zeigen, ist das jedoch eine sehr individuelle Sache. Grundsätzlich plädiere ich dafür, dass sämtliche Akzeptanzstellen möglichst viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Ich bin auch ein großer Befürworter der „Kartenzahlungspflicht“, denn nur diese Wahlfreiheit definiert für mich eine echte Freiheit beim Bezahlen.