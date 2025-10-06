Intergalactic: Naughty Dog könnte „die letzte Phase“ eingeleitet haben

Das nächste Spiel von Naughty Dog wird nichts mit The Last of Us und auch nichts mit Uncharted zu tun haben, es entsteht mit „Intergalactic“ mal wieder eine ganz neue Marke. Diese hat man Ende 2024 erstmals bei den Game Awards vorgestellt.

Derzeit wird spekuliert, ob wir bei den Game Awards in diesem Jahr mehr sehen werden und vielleicht auch ein Jahr bekommen. Das Spiel könnte sich nämlich so langsam in der „letzten Phase“ befinden, da die Lokalisierung gestartet wurde.

Man sollte sich aber keine zu großen Hoffnungen machen, dass das Spiel schon 2026 kommt, denn Anfang 2026 steht GTA 6 an, Ende 2026 gibt es Wolverine als PlayStation-Highlight und es war zu hören, dass das Spiel erst 2027 kommt.