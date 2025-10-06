Gaming

Intergalactic: Naughty Dog könnte „die letzte Phase“ eingeleitet haben

Autor-Bild
Von
|
Intergalactic The Heretic Prophet

Das nächste Spiel von Naughty Dog wird nichts mit The Last of Us und auch nichts mit Uncharted zu tun haben, es entsteht mit „Intergalactic“ mal wieder eine ganz neue Marke. Diese hat man Ende 2024 erstmals bei den Game Awards vorgestellt.

Derzeit wird spekuliert, ob wir bei den Game Awards in diesem Jahr mehr sehen werden und vielleicht auch ein Jahr bekommen. Das Spiel könnte sich nämlich so langsam in der „letzten Phase“ befinden, da die Lokalisierung gestartet wurde.

Man sollte sich aber keine zu großen Hoffnungen machen, dass das Spiel schon 2026 kommt, denn Anfang 2026 steht GTA 6 an, Ende 2026 gibt es Wolverine als PlayStation-Highlight und es war zu hören, dass das Spiel erst 2027 kommt.

Xbox 2024 Header

Microsoft: Eine neue Xbox „ist nicht mehr sicher“

Microsoft handelte in den letzten Monaten nicht im Sinne der Xbox, jedenfalls nicht im Sinne der klassischen Konsole. Die Nachfrage…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Intergalactic: Naughty Dog könnte „die letzte Phase“ eingeleitet haben
Weitere Neuigkeiten
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut aus: Über 218.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Der neue Apple-Chef wird langsam positioniert
in Marktgeschehen
Das „vorgezogene Verbrennerverbot“ steht an
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Microsoft: Eine neue Xbox „ist nicht mehr sicher“
in Gaming
Tesla zeigt diese Woche ein neues Elektroauto
in Mobilität
Meine Meinung zu den neuen Apple Watches
in Wearables
Skoda zeigt ein Elektroauto nach dem anderen – und verkauft sie nicht
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Logitech MX Master 4 und MX Keys Mini
in Kommentar
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
backFlip 40/2025: So schnell lädt das neue Samsung Galaxy S26 Ultra
in backFlip
Deutsche verbringen 72 Stunden pro Woche online
in Gesellschaft