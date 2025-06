Intergalactic: Schlechte Nachricht für das Spiel von Naughty Dog

Fans von Naughty Dog warten jetzt seit einer ganzen Weile auf ein neues Spiel, denn The Last of Us Part 2 kam 2020 auf den Markt und war noch ein Titel der PS4-Ära. In der PS5-Ära gab es bisher nur Remastered-Versionen und Remakes.

Als man dann aber letztes Jahr „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ankündigte, da gab es etwas Erleichterung, endlich ein neues Spiel. Da ein Zeitraum fehlte, hat hier keiner mit 2025 gerechnet, aber da Sony neue Spiele eigentlich nicht mehr so früh ankündigt, galt bisher 2026 als sicher. Doch da wird Intergalactic nicht kommen.

Laut Jason Schreier von Bloomberg war das ein sehr früher Teaser von Naughty Dog und das Spiel wird noch nicht nächstes Jahr erscheinen. Wir sprechen jetzt also tatsächlich schon über 2027 und somit auch das Jahr der Sony PlayStation 6.

