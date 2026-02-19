Mobilität

iOS 26.4: Apple CarPlay bekommt neue Funktionen

Apple veröffentlichte diese Woche die erste Beta von iOS 26.4 und wird mit dem Update einige Neuerungen einbauen. Unter anderem auch bei CarPlay, denn zwei neue Funktionen dürften mit der finalen Version von iOS 26.4 eingeführt werden.

Dazu gehören unter anderem die KI-Apps, die man ab iOS 26.4 via Sprache nutzen kann. Dieser Schritt hat sich bereits angedeutet und ist jetzt offiziell. So könnte ihr zum Beispiel die Gemini-App starten und direkt mit dem Google-Dienst sprechen.

Die zweite Funktion wurde bereits letzten Sommer im Rahmen der WWDC 2025 bestätigt, denn Apple bringt Video-Apps in CarPlay. Ein Video zeigt beispielsweise, wie Apple TV (ehem. Apple TV+) in einem Display auf dem Auto aussehen könnte.

Die Video-Apps kann man natürlich nur starten und nutzen, wenn das Auto steht, aber es fehlen noch die finalen Details dazu. Wir wissen auch nicht, wie bei den KI-Apps, welche Anbieter ihre Apps für CarPlay optimieren werden, sprich ob Gemini überhaupt kommt und ob Netflix, YouTube und Co. über CarPlay geplant sind.

