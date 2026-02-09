Apple CarPlay wird ein bisschen offener für KI

Apple wird CarPlay laut Mark Gurman von Bloomberg bald etwas öffnen und dort auch andere Anbieter für die Interaktion per Sprache zulassen. Wer also nicht Siri nutzen möchte, der kann ChatGPT, Gemini oder einen anderen KI-Dienst wählen.

Doch es gibt einen Haken, denn Apple wird sich nicht komplett öffnen und man aktiviert weiterhin Siri über die üblichen Tasten in den Autos. Wer beispielsweise mit Google sprechen möchte, der muss die Gemini-App über Apple CarPlay starten.

Die Entwickler können ihre Apps so anpassen, dass sofort der Sprachchat startet, aber ihr Dienst wird nicht nativ der Standard von CarPlay sein. Ein kleiner Schritt, aber immerhin, als iOS-Nutzer nimmt man jede Freiheit mit, die Apple einem bietet.