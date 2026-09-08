Firmware und Updates

iOS 26.6.2 ist da: Apple überrascht mit Update

Oliver Schwuchow
Von

Apple dürfte kommenden Montag bereits iOS 27 verteilen und diese Woche den Release Candidate veröffentlichen, mit einem Update für iOS 26, vor allem iOS 26.6, hat daher kaum jemand am Abend gerechnet. Aber das Update ist ab sofort für alle verfügbar.

Das Update behebt ein Problem bei Updates über die Mobilfunkverbindung, scheint so, als ob Apple sich also nur auf iOS 27 in ein paar Tagen vorbereitet und gemerkt hat, dass da nicht alles einwandfrei läuft. Mehr gibt es bei iOS 26.6.2 allerdings nicht zu entdecken.

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