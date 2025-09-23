iPhone 17‑Serie: Berichte zu WLAN‑Ausfällen

Nutzer melden bei iPhone‑17‑Modellen kurzzeitige WLAN‑ und teils Bluetooth‑Ausfälle beim Entsperren oder Aufrufen des Sperrbildschirms.

Zahlreiche Berichte zufolge tritt dies auf, wenn eine gekoppelte Apple Watch entsperrt am Handgelenk getragen wird. Das neueste Beta-Update könnte Abhilfe schaffen. Wie häufig die Probleme auftreten, lässt sich nur schwer einschätzen.

Mehrere Threads auf Reddit und in Foren beschreiben, dass die WLAN‑Verbindungen auf iPhone 17, 17 Pro (Max) und iPhone Air beim Entsperren sich kurz deaktivieren und wieder aktivieren. CarPlay kann dadurch ebenfalls abreißen, da es auf WLAN basiert, berichten Betroffene und MacRumors zusammenfassend.

Als gemeinsamer Nenner wird häufig eine entsperrte, gekoppelte Apple Watch am Handgelenk genannt. Bleibt die Watch gesperrt, wird abgenommen oder Bluetooth am iPhone deaktiviert, tritt das Verhalten nach Nutzerangaben nicht auf.

iOS 26.1 Beta hilft teilweise

Laut einzelnen Rückmeldungen scheint iOS 26.1 Beta 1 die reproduzierbaren WiFi/Bluetooth‑Drops für einige Nutzer zu beheben, während andere weiterhin Aussetzer ohne Watch‑Szenario melden. Eine pauschale Aussage zur Ursache liegt nicht vor, und das Update ist natürlich auch noch Vorabsoftware.

Für CarPlay berichten Nutzer weiterhin Mikroruckler, obwohl Abbrüche beim Watch‑Entsperren teils nicht mehr auftreten. Die Beobachtungen variieren je nach Setup und Adapter.

MacRumors verweist darauf, dass unklar ist, ob ein Hardware‑ oder Softwareproblem vorliegt. Rückmeldungen von Apple stehen aus, ein Fix per Update scheint aber möglich.

Gemeldete Workarounds

Apple Watch abnehmen, ausschalten oder gesperrt lassen; „Mit iPhone entsperren“ deaktivieren.

Bluetooth am iPhone vorübergehend deaktivieren.

Mein Eindruck: Das Muster „WLAN/BT-Drop beim Entsperren + entsperrte Watch am Handgelenk“ ist schlüssig dokumentiert, wirkt aber inkonsistent genug, um eine Software-Race-Condition zu vermuten. Auch wenn die Beta einigen hilft, würde ich persönlich auf ein öffentliches Update warten, statt die Beta zu installieren.

Bei Reddit kann man zudem diesen Thread im Auge behalten, dort tauschen sich betroffene Nutzer zu möglichen Lösungen aus.