iPhone 18: Apple bereitet sich auf die Produktion vor

Das iPhone 18 Pro ist da, das iPhone Duo folgt kommende Woche. Doch das war es mit neuen iPhones in diesem Jahr, der „Rest“ folgt Anfang 2027. Darunter wohl das iPhone 18e, das iPhone Air 2 und vor allem auch das iPhone 18 als Basismodell.

Nach dem sehr großen Erfolg des iPhone 17 plant Apple laut „Fixed Focus Digital“ aus China eine große Stückzahl zum Start ein und rechnet damit, dass man wieder eine hohe Nachfrage genießt. Technisch dürfte sich aber hier etwas weniger tun.

Das iPhone 17 war ein großer Sprung, das iPhone 18 wird wohl eher Feinschliff, wie auch das iPhone 18 Pro, aber es könnte eine frische Optik bei der Kamera geben.

Laut Quelle wird die Produktion wohl Ende November anlaufen, also in etwas mehr als einem Monat. Einen Zeitraum für die drei iPhones haben wir noch nicht, aber das iPhone 17e kam im März, ich würde also einfach mal auf diesen Monat tippen.

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