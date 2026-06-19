Über 1.400 Euro? Apple iPhone 18 Pro könnte deutlich teurer werden

Der Preis eines neuen iPhones ist oft ein Thema, wenn wir auf die Keynote im September zusteuern, in Gerüchten tauchte er bisher aber nie auf, man kann oft nur spekulieren. Dieses Mal haben wir aber eine etwas andere Ausgangslage.

Zum einen sind die Preise für RAM und Speicher explodiert und Tim Cook hat selbst bestätigt, dass Apple die Preise für einige Produkte anheben wird. War das ein erster Teaser für eine Preiserhöhung beim neuen Apple iPhone 18 Pro?

Das Wall Street Journal, wo der Apple-Chef den Preisanstieg bestätigt hat, wollte wissen, welche Produkte wie viel teurer werden, darauf bekam man aber keine Antwort. Also stellte man selbst eine Analyse für das kommende iPhone an.

Das neue iPhone muss teurer werden

Diese ergab, dass die Marge von 47 Prozent beim Apple iPhone 17 Pro mit 1.099 Dollar nicht mehr zu halten ist. Apple müsste mindestens 1.299 Dollar verlangen, wenn nicht sogar 1.399 Dollar, falls die neue Kamera wirklich so viel teurer ist.

(Apple plant eine neue Hauptkamera mit variabler Blende)

Das wäre also mindestens der Preis der Version mit 512 GB Speicher beim Apple iPhone 17 Pro, sprich über 1.500 Euro mit Steuern (US-Preise sind ohne). Wird das neue Apple iPhone 18 Pro also wirklich 1.499 Euro oder sogar 1.599 Euro kosten?

Schwer zu sagen, Apple liebt seine hohe Gewinnmarge und muss schauen, dass sie nicht einbricht, immerhin ist man ein Aktienunternehmen. Aber man hat den Preis schon einmal (2022) angehoben (weil äußere Umstände) und musste diesen dann wieder senken, weil man den Preis bei einem Smartphone langsam ausgereizt hat.

Speicher-Trick funktioniert nicht erneut

Letztes Jahr konnte man noch die Version mit 128 GB streichen und den Preis auf 1.299 Euro anheben (256 GB Speicher kosten Apple nicht 100 Euro mehr), das geht aber nicht ein weiteres Mal. Apple muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu viele Kunden abschreckt. Das zeigt, warum Apple so stark gegen die EU vorgeht.

Ein geschlossenes Ökosystem wird immer wichtiger, denn man muss schauen, dass die Kunden bleiben. Da sich technisch bei Smartphones nicht mehr viel tut, ist ein geschlossenes System aktuell der beste Weg, um iPhone-Kunden zu behalten.

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