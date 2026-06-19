Über 1.400 Euro? Apple iPhone 18 Pro könnte deutlich teurer werden
Der Preis eines neuen iPhones ist oft ein Thema, wenn wir auf die Keynote im September zusteuern, in Gerüchten tauchte er bisher aber nie auf, man kann oft nur spekulieren. Dieses Mal haben wir aber eine etwas andere Ausgangslage.
Zum einen sind die Preise für RAM und Speicher explodiert und Tim Cook hat selbst bestätigt, dass Apple die Preise für einige Produkte anheben wird. War das ein erster Teaser für eine Preiserhöhung beim neuen Apple iPhone 18 Pro?
Das Wall Street Journal, wo der Apple-Chef den Preisanstieg bestätigt hat, wollte wissen, welche Produkte wie viel teurer werden, darauf bekam man aber keine Antwort. Also stellte man selbst eine Analyse für das kommende iPhone an.
Das neue iPhone muss teurer werden
Diese ergab, dass die Marge von 47 Prozent beim Apple iPhone 17 Pro mit 1.099 Dollar nicht mehr zu halten ist. Apple müsste mindestens 1.299 Dollar verlangen, wenn nicht sogar 1.399 Dollar, falls die neue Kamera wirklich so viel teurer ist.
(Apple plant eine neue Hauptkamera mit variabler Blende)
Das wäre also mindestens der Preis der Version mit 512 GB Speicher beim Apple iPhone 17 Pro, sprich über 1.500 Euro mit Steuern (US-Preise sind ohne). Wird das neue Apple iPhone 18 Pro also wirklich 1.499 Euro oder sogar 1.599 Euro kosten?
Schwer zu sagen, Apple liebt seine hohe Gewinnmarge und muss schauen, dass sie nicht einbricht, immerhin ist man ein Aktienunternehmen. Aber man hat den Preis schon einmal (2022) angehoben (weil äußere Umstände) und musste diesen dann wieder senken, weil man den Preis bei einem Smartphone langsam ausgereizt hat.
Speicher-Trick funktioniert nicht erneut
Letztes Jahr konnte man noch die Version mit 128 GB streichen und den Preis auf 1.299 Euro anheben (256 GB Speicher kosten Apple nicht 100 Euro mehr), das geht aber nicht ein weiteres Mal. Apple muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu viele Kunden abschreckt. Das zeigt, warum Apple so stark gegen die EU vorgeht.
Ein geschlossenes Ökosystem wird immer wichtiger, denn man muss schauen, dass die Kunden bleiben. Da sich technisch bei Smartphones nicht mehr viel tut, ist ein geschlossenes System aktuell der beste Weg, um iPhone-Kunden zu behalten.
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47% Marge….🥳🤦♂️… jetzt kann sich jeder selbst die Frage beantworten, warum Apple kein beklopptes Auto baut.
Du schreibst das ein geschlossenes System gut funktioniert um Kunden zu halten.
Steve Wozniak hat als letzter Apple Veteran mal vorgeschlagen, dass man IOS frei gibt als Betriebssystem und Lizensiert. was dann passieren würde wäre klar. Googles Android würde verschwinden vom Markt.
Bei Amazon war das Smartphone mit FireOS ein Flop.
Gewagte Prognose, dass Android verschwinden würde. Wieso sollten andere iOS statt Android nutzen?
Weil Ios das bessere Betriebssystem ist.
Es gibt kein „besseres“ OS, sonst würden 100 Prozent der Nutzer ein iPhone nutzen. Die Realität zeigt aber, dass Android einen Marktanteil von 70 Prozent hat. Man könnte also objektiv sagen, dass Android das bessere OS ist.
Es geht einfach nur um den Preis. Wenn iOS auf 300€ oder 200€ Geräten verfügbar wäre, gehe ich zu 99% davon aus wäre es das OS der Wahl. Es ist erstaunlich welch großen Anteil iOS am Markt hat, dafür dass sie quasi nur das Hochpreissegment bedienen. Und das Engagement der Android Hersteller das Design von Apple zu kopieren und den Look’n’Feel zu bieten, zeigt doch dass Apple scheinbar den richtigen Weg geht.
Ich hätte früher gesagt Android ist durch und durch das bessere System aber nachdem Google mittlerweile Android zu iOS 2.0 umbaut und die gleichen Fesseln anlegt, kann man auch direkt das Original nehmen.
Die Frage ist, ob es auch im günstigeren Bereich wirklich funktioniert. Das restliche Ökosystem aus Uhr, Tablet und Co. ist teurer. Würde man das dann auch mit anderen Marken nutzen können? Und wäre iOS noch iOS, wenn sie so offen wären? Wenn man die Zielgruppe verlässt, ist Erfolg nicht garantiert, das merkt auch Apple nach oben und nach unten. Sie sind in ihrer Klasse extrem stark, aber andere Klassen haben andere Vorteile, die iOS nicht bieten kann.
also ich nutze ja beides und ich muss sagen von der Freiheit her mache ich inzwischen bei Android und iOS paradoxerweise keinen Unterschied mehr fest. Android unterbindet mittlerweile fast mehr und energischer als iOS. man muss nun schon einige Tricks aufwenden mit Shizuku etc..(und das funkt nur 50/50. bei IOS kann man sich alle Apps selbst signen oder stöpselt ein mal die Woche das Handy an den PC wo es das automatisch macht. (bitte jz kein Moralapostel ist halt Grauzone.) auch geolocking ist leichter zu umgehen bei iOS.