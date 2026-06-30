iPhone 18 Pro im Video: Apple ist über massiven Leak „besorgt“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Details zu neuen iPhones vorab auftauchen und wir haben mittlerweile auch schon einen guten Eindruck vom Apple iPhone 18 Pro. Doch jetzt war Tata Electronic, ein Zulieferer von Apple, von einer Cyberattacke betroffen. Darüber sei man „besorgt“, wie Apple gegenüber Reuters verraten hat.

Das ist nicht einfach nur ein Vorfall, bei dem es Details gibt, laut Quelle machen hier echte Bilder von Bauteilen die Runde im Dark Web. Man sieht angeblich auch das neue Grau für das Apple iPhone 18 Pro, welches bei einem Falltest gezeigt wird:

This is easily the biggest leak in Apple's history.

You're looking at the drop test of the iPhone 18 Pro.

Durability seems solid, but it's still surprisingly thick, and the weight remains a concern. The new color looks pretty good, though.

The real star this year is the iPhone… pic.twitter.com/0GyJZ5CxaB — Ice Universe (@UniverseIce) June 30, 2026

Die anderen Farben sind bisher noch nicht aufgetaucht und neue Details habe ich auch noch nicht gesehen, aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis wir mehr erfahren und sehen. Laut Reuters sind „hunderte“ von Bildern von Bauteilen im Netz aufgetaucht, das ist einer der größten Apple-Leaks rund um das neue iPhone.

Bisher dreht sich übrigens alles um das Apple iPhone 18 Pro, das Apple iPhone Fold alias Apple iPhone Ultra macht noch nicht die Runde. Es dürfte aber noch etwas dauern, bis das Material analysiert wurde, wir werden das Thema weiter verfolgen.

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