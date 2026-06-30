Firmware und Updates

Apple iOS 26.5.2 ist da: Wichtiges Update wird ab sofort verteilt

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Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es da, Apple verteilt ab sofort iOS 26.5.2 für alle Nutzer von iOS 26. Apple spricht von „Sicherheitskorrekturen für dein iPhone“ im Changelog, neben iOS gibt es auch Updates für iPadOS und macOS.

Laut Apple sei es ein wichtiges Update und wenn man sich die sehr lange Liste der Sicherheitslücken, die geschlossen wurden, anschaut, dann kann man da auch nur zustimmen. Wartet nicht zu lange und installiert die neue iOS-Version noch heute.

Das Unternehmen teilte Reuters am Montag mit, dass es sich an die Tatsache anpasse, dass es angesichts der Fähigkeit künstlicher Intelligenz, die Entwicklung bösartiger Hacking-Tools zu beschleunigen, die Zeitspanne zwischen der ersten Veröffentlichung von Updates und deren Bereitstellung für die Kunden verkürzen müsse.

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