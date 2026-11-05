iPhone 20 Pro: Apple hält 2027 an der Dymanic Island fest

Apple spendierte dem iPhone 18 Pro eine etwas kleinere Dynamic Island, denn der Infrarotsensor ist jetzt unter dem Display (in der linken Ecke oben). Das wird wohl auch 2027 zum 20. Jubiläum so bleiben, das komplett randlose Display ohne eine einzige Aussparung, was einst so geplant war, wird es doch noch nicht geben.

Mit „Digital Chat Station“ aus China haben wir jetzt eine weitere Quelle, die darüber berichtet und behauptet, dass die Displayaussparung bleibt. Die Quelle sagt jedoch nicht, wie groß diese sein wird. Ältere Meldungen deuten darauf hin, dass sich bei der Dynamic Island nichts tun wird, bei der Breite wird sich wohl nichts verändern.

Man merkt aber, dass Apple das anstrebt, denn beim Duo testet man bereits eine Kamera unter dem Display und beim 18 Pro wanderte ein Sensor unter das Display. Mehr Sensoren kann man noch nicht verstecken und die Frontkamera im Duo ist noch viel zu schlecht, beim Pro wird sie also noch eine Weile zu sehen sein.

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