iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“

Das neue iPhone Air ist das bisher dünnste iPhone von Apple und viele warten mit Sicherheit auf den bekannten Härtetest von Zack bei JerryRigEverything, in dem er Smartphones anzündet, zerkratzt und biegt. Dünner als ein iPhone 6? Da muss doch das Bendgate 2.0 kommen? Apple ist sich sicher, dass das nicht passiert.

Noch im Rahmen des Apple Events hat man in einem Podcast erlaubt, dass zwei Besucher das iPhone Air biegen dürfen. Und sie haben es nicht geschafft, auch wenn Tom angemerkt hat, dass das iPhone Air sich ganz leicht biegen lässt, dann aber wieder flach wird. Das sei so vorgesehen, betont der Manager von Apple.

Mark and Lance tried to bend the iPhone Air and it seems just about perfect. Mark got it to flex but returns back to flat! pic.twitter.com/aOX0JxDsz1 — Max Weinbach (@MaxWinebach) September 11, 2025

Es dürfte jetzt aber niemanden überraschen, dass wir hier kein Bendgate 2.0 beim iPhone Air sehen, denn Apple weiß genau, dass sehr viele YouTuber dieses iPhone biegen werden. Würde es dabei zerbrechen, wäre die Kritik perfekt, das kann man sich nicht erlauben und das wird man selbst im Vorfeld sehr häufig getestet haben.