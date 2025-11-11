Neuer Apple TV und HomePod deuten sich erneut für diese Woche an

Apple könnte noch neue Hardware für 2025 geplant haben, auch wenn nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich kommt, da die Gerüchte dazu gemischt sind. Doch die Hinweise sind recht eindeutig und jetzt gibt es erneut eine Meldung dazu.

Bei B&H in den USA hat man den aktuellen HomePod mini eingestellt, was eine seltsame Entscheidung für einen so großen Shop wäre, wenn da nicht ein neuer HomePod mini 2 im Raum stehen würde. Kommt dieser noch diese Woche?

Neue Apple-Produkte am Mittwoch?

Neben einem neuen HomePod steht auch ein neuer Apple TV im Raum und die AirTags 2 wären auch noch eine Option für November. Heute würde ich aber noch nicht mit einer Ankündigung rechnen, denn es ist Veteranentag, ein Feiertag.

Aber wir haben letzte Woche erfahren, dass die lokalen Apple Stores am Mittwoch (12. November) nach Ladenschluss ein paar Dinge ändern werden, Apple könnte die neuen Produkte also am Morgen (in den USA) zeigen und direkt verkaufen.