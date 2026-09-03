Gesellschaft

IT-Fachkräftemangel schrumpft deutlich: Doch das Problem bleibt

René Hesse
Von
Bild: Harrison Broadbent / Unsplash

In Deutschland fehlen aktuell 79.000 IT-Fachkräfte, deutlich weniger als die 149.000 unbesetzten Stellen im Jahr 2023.

Der IT-Fachkräftemangel hat sich damit innerhalb von drei Jahren fast halbiert. 2025 waren laut Bitkom noch 109.000 Stellen unbesetzt. Entwarnung gibt es dennoch nicht. 78 Prozent der Unternehmen sehen weiterhin einen Mangel und 76 Prozent erwarten künftig sogar eine Verschärfung.

Künstliche Intelligenz spielt dabei eine wachsende Rolle. 42 Prozent der Unternehmen mit IT-Stellen setzen KI bereits in ihren IT-Abteilungen ein. Einen größeren Stellenabbau hat sie bislang aber nicht ausgelöst. 85 Prozent der KI-Nutzer haben keine IT-Stellen gestrichen.

KI verändert die Anforderungen an IT-Fachkräfte

Die Bitkom-Studie zeigt mehrere auffällige Entwicklungen:

  • 97 Prozent haben Schwierigkeiten, IT-Stellen zu besetzen.
  • 49 Prozent erwarten mehr Bedarf an Fachkräften mit KI-Wissen.
  • 65 Prozent erwarten keinen künftigen Stellenabbau durch KI.
  • 63 Prozent halten KI-Kenntnisse künftig in allen IT-Berufen für nötig.

Besonders gesucht werden Fachkräfte für IT-Administration und Systembetrieb mit 26 Prozent, gefolgt von Softwareentwicklung mit 17 Prozent und Cloud sowie Infrastruktur mit 14 Prozent. Nur 12 Prozent der Unternehmen mit offenen IT-Stellen suchen derzeit ausdrücklich KI-Fachkräfte.

Ich finde vor allem den starken Rückgang der offenen Stellen bemerkenswert. Von einer Entspannung kann angesichts der Besetzungsprobleme aber kaum die Rede sein. KI dürfte den Fachkräftemangel eher verändern als beseitigen.

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