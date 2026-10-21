IW-Studie: Ab welchem Einkommen man in Deutschland reich ist

Das Institut der deutschen Wirtschaft zeigt in einer neuen Auswertung, ab welchem Nettoeinkommen Deutsche zur Mittelschicht oder zu den Reichen zählen.

Viele Menschen schätzen ihre finanzielle Position offenbar anders ein, als es die tatsächliche Einkommensverteilung nahelegt. Laut IW gehören Alleinlebende mit mindestens 6.050 Euro netto im Monat bereits zu den einkommensreichsten vier Prozent der Bevölkerung. Grundlage sind Einkommensdaten aus dem Jahr 2024.

IW-Einkommensrechner: Diese Grenzen gelten für die Mittelschicht

Für Alleinlebende unterscheidet das Institut fünf Einkommensgruppen. Maßgeblich ist das monatliche Nettoeinkommen nach Steuern, Abgaben und staatlichen Transferleistungen.

Die Einkommensgrenzen für Alleinlebende im Überblick:

Unter 1.450 Euro: relativ arm

1.450 bis unter 1.940 Euro: untere Mitte

1.940 bis unter 3.630 Euro: Mittelschicht im engen Sinn

3.630 bis unter 6.050 Euro: obere Mitte

Ab 6.050 Euro: relativ reich

Der Median des bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommens lag 2024 bei 2.419 Euro monatlich. Dabei werden unterschiedliche Haushaltsgrößen und deren finanzieller Bedarf berücksichtigt.

Gut zu wissen Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ist ein arbeitgebernahes Forschungsinstitut, das von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden getragen wird. Bei der Einordnung der Ergebnisse sollte zudem berücksichtigt werden, dass die Studie ausschließlich Einkommen und nicht vorhandenes Vermögen betrachtet. Ein statistisch hohes Einkommen bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass jemand auch vermögend ist.

Interessant ist auch der Einfluss der Bildung. Personen mit Hochschulabschluss verfügten im Median über 3.140 Euro bedarfsgewichtetes Monatseinkommen. Damit lagen sie bereits im oberen Drittel der Gesamtbevölkerung.

Bei Paaren ohne Kinder, in denen beide Partner arbeiten, erreichten knapp zwölf Prozent ein gemeinsames Nettoeinkommen von mindestens 9.070 Euro. Das entspricht der Reichtumsschwelle für diesen Haushaltstyp.

Einkommensrechner schafft Klarheit

Wer seine eigene Position überprüfen möchte, kann dafür den interaktiven IW-Einkommensrechner nutzen. Er berücksichtigt unter anderem Haushaltszusammensetzung, Bildungsabschluss und Erwerbstätigkeit.

Die Berechnungen basieren auf EU-SILC-Befragungsdaten von 2025 für das Einkommensjahr 2024. Vorteile aus selbstgenutztem Wohneigentum bleiben unberücksichtigt.

Die Zahlen machen deutlich, wie stark die persönliche Wahrnehmung vom eigenen Umfeld geprägt sein kann. Allerdings sagt die statistische Einkommensposition allein noch wenig über vorhandenes Vermögen, regionale Lebenshaltungskosten oder die tatsächliche finanzielle Sicherheit aus.

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