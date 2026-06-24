Mobilität

JAC Motors: Nächste China-Automarke will Deutschland erobern

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Der Automarkt in China ist nicht nur hart umkämpft und in einer Krise, wenn man dort bestehen möchte, dann muss man mit einer geringen Gewinnmarge leben. In Europa ist das anders, daher strömen die chinesischen Marken gerade zu uns.

Mit JAC Motors kündigt sich jetzt die nächste Marke für Deutschland an, in China ist man unter anderem als Partner von Volkswagen bekannt. Auf der Homepage von JAC heißt es „JAC Motors startet in Deutschland“ und das „mit einer modernen Modellpalette & vielfältigen Antriebstechnologien“.  Modern? Naja. Vielfältig? Ja.

Bei der Übersicht der Modelle findet man ein Elektroauto, einen Hybriden, einen Benziner und einen Diesel. Es gibt einen Kleinwagen, SUVs und einen Pick-up, das ist also wirklich ein breites Portfolio zum Start. Der Pick-up wirkt amerikanisch, aber abgesehen davon sieht mir das doch eher nach einem 0815-China-Portfolio aus.

Jetzt beginnt die Suche nach Händlern, die eine fixe Marke von 16 Prozent erhalten sollen, so die Automobilwoche, und bis Ende des Jahres kommt noch ein fünftes Modell dazu. Noch sei das alles „nicht perfekt“, so JAC, aber man „lernt dazu“.

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23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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