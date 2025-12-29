Jaguar hat die Verbrenner-Ära offiziell beendet

Mobilität

Während viele Marken derzeit wieder zurückrudern und alte Verbrenner doch noch einmal etwas aufpolieren, so zieht Jaguar seinen Plan durch und blickt ab 2026 in eine vollelektrische Zukunft. Verbrenner sind ab sofort Geschichte bei Jaguar.

Am 19. Dezember rollte der letzte F-Pace vom Band in Solihull und beendete damit nicht nur die Ära des durchaus beliebten SUVs (es ist bis heute das meistverkaufte Modell der Marke), sondern auch die Verbrenner-Ära bei Jaguar. Ab 2026 stellt sich Jaguar neu auf und dann wird es nur noch Elektroautos für die Kunden geben.

Jaguar plant gewagten Neustart ab 2026

Neues Image, neue Modelle, neue Preisspanne (man orientiert sich weiter oben), das werden spannende Jahre bei Jaguar. Einige werden es als mutig, andere als dumm bezeichnen. Ich bin mir beim Neustart von Jaguar noch nicht ganz sicher.

Jaguar: Das erste Modell für den Neustart

Bisher fehlen uns dazu noch viele Details, die es erst nächstes Jahr gibt, aber ich sehe es wie Matt Becker von Jaguar, der vor ein paar Tagen betonte, dass man bei Jaguar etwas anders machen muss. So wie bisher hätte es definitiv nicht weiter gehen können. Die Frage ist nur, ob der Neustart wirklich so radikal sein muss.

Meine Befürchtung ist, dass das einen ähnlichen Verlauf wie bei Mercedes nehmen wird und man merkt, dass die Kunden die gehobenen Preise nicht mitgehen. Viele Marken wollten sich in den letzten Jahren weiter oben orientieren, was dann aber nicht funktionierte. Mal schauen, ob Jaguar daraus gelernt hat und es besser macht.

