Jaguar plant radikalen Neustart ab 2026

2025 als schlechtes Jahr für Jaguar zu bezeichnen, wäre vermutlich eine große Untertreibung, denn es war eine reine Katastrophe. Anfang des Jahres kämpfte man mit der negativen Presse für das neue Elektroauto, den Type 00, dann ging der Chef und schließlich folgte eine große Cyberattacke, die JLR komplett lahmlegte.

Diese gilt als der teuerste Cyberangriff in UK, da JLR nicht versichert war. Und zum Ende des Jahres gab es Gerüchte, dass der Designer, der den Type 00 kreierte, gefeuert wurde, was nicht stimmte. Aber Jaguar benötigte mehrere Tage, um das zu dementieren. Es herrschte Chaos. Doch ab 2026 soll es endlich besser laufen.

Jaguar will eine neue Lücke erobern

Jaguar möchte sich neu erfinden und auch wenn das von vielen kritisiert wurde (die Marketingkampagne wurde als „woke“ bezeichnet, was vielen nicht gefällt), so sei das bitter nötig. Matt Becker hat im Gespräch mit Wired, die den Type 00 schon fahren durften (machte einen soliden Eindruck) betont, dass man den Weg geht.

Jaguar war „nicht mehr wirtschaftlich rentabel“ und der alte Weg wäre auch keine Lösung gewesen. Man möchte jetzt „mutiger“ sein und eine neue Lücke füllen, die sich zwischen 150.000 und 300.000 Euro bewegt. Also irgendwo über Premium und kurz vor Luxus, das sei für Jaguar ein Markt, der noch oft unterschätzt wird.

Jaguar plant elektrischen Bestseller

Der elektrische GT wird aber nicht der Besteller von Jaguar, das weiß man, das ist das Flaggschiff, welches zeigt, wozu man technisch in der Lage ist. Das „car2“ ist bereits fertig geplant und wird die Marke wieder nach vorne bringen, davon ist man überzeugt. Und dann stellt sich hier (mit Blick auf die Weltlage) noch eine Frage.

Jaguar wird elektrisch, vollelektrisch. Viele Unternehmen denken aber gerade um, vor allem im Highend-Segment, ist das auch bei Jaguar eine Option? Alles ist in Zukunft möglich, so Matt Becker, aber ein neuer Verbrenner ist nicht geplant. Man will mutig in die Zukunft schauen und den radikalen Neustart für Jaguar wagen.