James Bond: Überraschung beim neuen 007

Auf der Suche nach einem neuen James Bond sind in den letzten Monaten viele Namen gefallen, darunter Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Idris Elba, James Norton und Martin Compston. Doch einige davon sind wohl etwas zu bekannt.

Callum Turner ist „erste Wahl“ als 007

Denis Villeneuve möchte angeblich ein „frisches Gesicht“ und das könnte Callum Turner sein. Der Verlobte von Dua Lipa sei aktuell die erste Wahl für den nächsten 007, so TheInSneider. Und auch Buchmacher wetten mittlerweile voll auf ihn.

Doch bevor die Entscheidung getroffen wird, muss sich das Studio noch auf eine neue Richtung für James Bond festlegen, da war zu hören, dass das nicht so leicht sei. Die Bekanntgabe des nächsten Bond ist also doch eher ein Thema für 2026.

Callum Turner würde aber gut in die Rolle passen, sowohl optisch als auch von den Anforderungen, denn er wurde mit Projekten wie Phantastische Tierwesen oder Eternity bekannt, ist aber eben kein ganz großer Schauspieler, den jeder kennt.