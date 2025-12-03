News

James Bond: Überraschung beim neuen 007

Autor-Bild
Von
|
James Bond 007 Amazon Prime Video Header

Auf der Suche nach einem neuen James Bond sind in den letzten Monaten viele Namen gefallen, darunter Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Idris Elba, James Norton und Martin Compston. Doch einige davon sind wohl etwas zu bekannt.

Callum Turner ist „erste Wahl“ als 007

Denis Villeneuve möchte angeblich ein „frisches Gesicht“ und das könnte Callum Turner sein. Der Verlobte von Dua Lipa sei aktuell die erste Wahl für den nächsten 007, so TheInSneider. Und auch Buchmacher wetten mittlerweile voll auf ihn.

Doch bevor die Entscheidung getroffen wird, muss sich das Studio noch auf eine neue Richtung für James Bond festlegen, da war zu hören, dass das nicht so leicht sei. Die Bekanntgabe des nächsten Bond ist also doch eher ein Thema für 2026.

Callum Turner würde aber gut in die Rolle passen, sowohl optisch als auch von den Anforderungen, denn er wurde mit Projekten wie Phantastische Tierwesen oder Eternity bekannt, ist aber eben kein ganz großer Schauspieler, den jeder kennt.

HBO Max kommt: Datum und Preise für Deutschland

Bald geht es los und knapp einen Monat vor dem Start hat Warner endlich Details zu HBO Max in Deutschland…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / James Bond: Überraschung beim neuen 007
Weitere Neuigkeiten
HBO Max kommt: Datum und Preise für Deutschland
in Dienste
Kia teasert „die Zukunft“ der Elektroautos an
in Mobilität
PlayStation 5 (Pro): Update auf Version 12.4 ist da
in Firmware und OS
SUV-Rekord und Elektro-Sprung: So verschiebt sich der deutsche Neuwagenmarkt
in Marktgeschehen
Apple Iphone 16 Display
Das nächste „Budget-iPhone“ kommt mit zwei Display-Änderungen
in Smartphones
Klarmobil legt bei der Black Week nach – letzte Chance!
in Tarife | Update
Waipu Tv
RTL öffnet die Archivschätze: Sieben neue Kanäle bei waipu.tv
in News
IKEA: Neue Matter-Produkte in ersten deutschen Einrichtungshäusern verfügbar
in Smart Home
Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung
in Smart Home
Ing Bank
ING App: Vorgemerkte Umsätze und temporäre Karten-Sperre
in Fintech