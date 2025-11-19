Mobilität

Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Stellantis präsentierte diese Woche den Jeep Recon, einen elektrischen SUV mit ca. 680 PS, die auf zwei Elektromotoren verteilt sind. Dieser bietet eine Reichweite von etwa 530 km und startet Anfang 2026 in den USA, so das Unternehmen.

Ende nächsten Jahres steht aber auch ein globaler Marktstart an und der Jeep Recon soll nach Europa kommen. Details für den deutschen Markt gibt es bisher nicht, mit einem Startpreis von 65.000 Dollar ist der Elektro-SUV aber sehr teuer.

Interessant ist hier, dass Jeep den Recon als ersten vollelektrischen SUV für das Gelände bezeichnet, die elektrische G-Klasse von Mercedes scheint man da also nicht als geeignete Option zu sehen. Basis ist die Plattform STLA Large, aber in der Version mit 400 Volt, geladen wird mit 160 kW (für einen 100 kWh Akku wenig).

Stellantis glänzt also mal wieder nicht direkt mit technischen Highlights, aber der Jeep Recon sieht in meinen Augen gut aus, ich mag diesen Stil von Jeep und finde es schön, dass wir eine immer größere Auswahl bei elektrischen Modellen sehen.

Sobald wir die Details für den deutschen Markt haben, reichen wir sie nach.

Volvo überrascht mit Ende von Lidar-Sensoren

Volvo hat den alten Vertrag mit Luminar überraschend gekündigt und mit sofortiger Wirkung die Lidar-Sensoren bei den Modellen EX90 und…

19. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Sieht tatsächlich echt ansehnlich aus, wow. Aber was ich total affig finde und nicht verstehen kann: Die Version ohne Türen. 🤔

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte
in Vodafone
Windows Icons Header
Microsoft baut Windows zum KI-Betriebssystem um
in Firmware und OS
Apple plant iPhone „mit dem bisher größten Akku“
in Smartphones
Volvo überrascht mit Ende von Lidar-Sensoren
in Mobilität
Google präsentiert Gemini 3 als nächste KI-Generation
in Dienste
Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive
in Fintech
Paramount Plus Logo Header
Paramount+ startet Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Preisnachlass
in Dienste
Apple Iphone 15 Pro Front
simyo startet 100-GB-Deal
in Tarife
Xiaomi startet Black-Friday-Angebote 2025
in Handel
Crash Tarife
Crash startet Telekom-Aktion zur Black Week
in Tarife