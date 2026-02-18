Jetzt 100 Euro sichern: DKB startet Girokonto-Aktion

Die DKB startet ab dem heutigen 18. Februar 2026 eine befristete Prämienaktion für Girokonten – immerhin 100 € kann man dabei erhalten.

Die Bank bietet Kundinnen und Kunden bei der Eröffnung eines DKB-Girokontos eine einmalige Prämie von 100 Euro. Die Aktion gilt für alle Kontoanträge bis zum 4. März 2026 und umfasst sowohl Einzel- als auch Studentenkonten. Bei Gemeinschaftskonten müssen beide Antragstellenden die Bedingungen erfüllen.

So sichern sich neue DKB-Kunden die 100 Euro Prämie

Voraussetzungen für die Bonuszahlung

Wichtige Schritte für die Teilnahme:

Eröffnung des Girokontos zwischen dem 18. Februar und dem 4. März 2026

Zustimmung zur werblichen E-Mail-Kommunikation

Mindestens 1.500 Euro Geldeingang auf das neue Konto in drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten

Weitere Angebote der DKB laufen parallel zur Aktion. Dazu gehören ein Festgeldkonto mit 2,5 Prozent Verzinsung und Bonus bis zum 3. März 2026 sowie eine Depot-Aktion mit Vorteilen bis zum 17. März 2026.

Leistungsmerkmale des DKB-Girokontos

Kostenloses Girokonto ab 700 Euro monatlichem Geldeingang oder für Personen unter 28 Jahren

Weltweit gebührenfreies Geldabheben

Visa Debitkarte kostenfrei, sowie App- und Web-Banking

Variabler Dispozins von (derzeit) 8,51 % pro Jahr

Guthabenverzinsung auf Tages- und Festgeldkonten

Optionale Kreditkarte oder Girokarte

Zur DKB Girokonto-Aktion →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

