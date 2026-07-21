Jetzt offiziell: Joyn zeigt künftig auch ZDF-Mediathek-Inhalte

Die vorab aufgetauchten Informationen sind nun offiziell: Das ZDF erweitert sein Streaming-Angebot und stellt ausgewählte On-Demand-Inhalte künftig auch auf Joyn bereit.

Das ZDF und ProSiebenSat.1 haben eine Vereinbarung geschlossen, nach der On-Demand-Inhalte des ZDF künftig auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar sein sollen. Der operative Start ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Bereits heute sind die Live-Sender des ZDF auf Joyn empfangbar.

Nach Unternehmensangaben können Nutzer die Inhalte kostenlos und werbefrei direkt über Joyn abrufen. Das Streaming-Portal des ZDF bleibt dabei die zentrale Plattform für die öffentlich-rechtlichen Inhalte. Die redaktionelle Verantwortung für alle bereitgestellten Angebote verbleibt weiterhin beim ZDF.

ZDF-Inhalte sollen Ende 2026 auf Joyn verfügbar werden

Laut ZDF und ProSiebenSat.1 soll die technische Einbindung den Zugang zu Nachrichten, Dokumentationen, Kultur-, Factual- und Unterhaltungsformaten vereinfachen.

Die Vereinbarung knüpft an das Kooperationsgebot des neuen Medienstaatsvertrags an und soll die Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher Inhalte auf einer privaten Streaming-Plattform verbessern.

Die wichtigsten Punkte:

Start der Kooperation ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

ZDF-On-Demand-Inhalte sollen kostenlos und werbefrei auf Joyn verfügbar sein.

Die redaktionelle Verantwortung bleibt vollständig beim ZDF.

Ich halte die Zusammenarbeit für einen interessanten Schritt, weil Zuschauer öffentlich-rechtliche Inhalte dadurch auf einer weiteren Plattform erreichen können. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie umfangreich das Angebot zum Start tatsächlich ausfällt.

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