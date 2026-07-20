Der Doomsday kommt: Erster Trailer für Avengers 5

Mitten im Hype rund um Odyssey und kurz nach dem neuen Trailer für Dune 3 hat jetzt auch Disney mit dem Marketing begonnen und die Marvel Studios haben nach dem ersten Bild auch den ersten vollwertigen Trailer für Avengers 5 veröffentlicht.

Avengers: Doomsday erscheint am 18. Dezember im Kino, übrigens parallel zu Dune Part Three. Einige reden von einem Barbenheimer 2.0, aber in diesem Fall ist die Zielgruppe sehr ähnlich, ich weiß nicht, ob sich die Filme hier einen Gefallen tun.

Ich war einst ein großer Marvel-Filme-Fan, man hat mich aber nach Endgame nach und nach verloren. Das soll ein Neustart werden, Endgame kommt daher auch mit neuen Szenen ins Kino, vielleicht steige ich mit Avengers 5 auch mal wieder ein.

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