Joyn erweitert Anime-Angebot durch Sony-Partnerschaft

Der Streaming-Dienst Joyn baut seine Kooperation mit Sony Pictures Entertainment mit einem neuen Anime-Content-Deal deutlich aus.

Der zum ProSiebenSat.1-Konzern gehörende Streaminganbieter Joyn hat eine Vereinbarung mit Sony Pictures Entertainment unterzeichnet, die den Zugang zu mehr als 430 Anime-Episoden aus dem Programm von Crunchyroll umfasst. Crunchyroll gilt laut Unternehmensangaben als weltweit größter Streamingdienst für Anime-Inhalte.

Im Rahmen des neuen Deals sollen bekannte Titel wie Black Clover, Dr. STONE, Log Horizon, Mob Psycho 100 und My Hero Academia auf der Plattform verfügbar werden.

Wie das Unternehmen mitteilte, können Nutzer die Serien kostenlos auf Joyn ansehen. Damit erweitert Joyn sein Portfolio im Bereich Anime, das zuvor vor allem durch das lineare Angebot von ProSieben MAXX geprägt war.

