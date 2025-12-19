Sony kauft Snoopy und die Peanuts

Die Sony Group Corporation baut sein Markenportfolio aus und kauft Snoopy und die Peanuts. Sony übernimmt also weitere 41 Prozent an WildBrain, an denen man sowieso schon 39 Prozent hält, und die Schulz-Familie behält 20 Prozent Anteil.

Das Peanuts-Universum feiert in diesem Jahr sein 75. Jubiläum und Sony legt dafür 460 Millionen Dollar auf den Tisch. Sony möchte laut eigenen Angaben noch mehr aus der Peanuts-Marke herausholen, hat jedoch keine konkreten Pläne genannt.

Der Deal muss noch von Behörden genehmigt werden, davor wird man also nicht viel zu den zukünftigen Plänen verraten. Mich hat bei dieser Meldung gewundert, wie viel diese Marke wert ist, eine halbe Milliarde, damit habe ich nicht gerechnet.