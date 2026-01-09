Joyn verdoppelt seine Reichweite

Der Streamingdienst Joyn erreichte im Dezember 2025 nach Unternehmensangaben 12,4 Millionen Zuschauer und liegt damit vor RTL+.

Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn bestätigt seinen Wachstumskurs und verzeichnet zum dritten Mal in Folge mehr als 12 Millionen Nutzer. Im Vergleich zum Dezember 2024, also im Jahresvergleich, haben sich die Zuschauerzahl demnach verdoppelt. Die ausgewiesene Gesamtreichweite liegt bei 12,4 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.

Nach Angaben des Unternehmens liegt Joyn damit 1,9 Millionen Nutzer vor dem Wettbewerber RTL+, der im gleichen Zeitraum 10,5 Millionen Zuschauer erreicht habe. Die Reichweitenmessung bezieht sich auf den Monat Dezember 2025 und umfasst sowohl On-Demand-Inhalte als auch Live-Angebote.

Reichweitenentwicklung und Nutzungstreiber bei Joyn

Als wesentliche Wachstumstreiber nennt ProSiebenSat.1 verschiedene Programmbereiche. Dazu zählen Fiction-Formate wie Der letzte Bulle und Frier und Fünfzig sowie Inhalte aus dem Navy CIS Umfeld. Auch Shows wie The Voice of Germany, Joko und Klaas gegen ProSieben, Duell um die Welt und The Taste hätten zur Nutzung beigetragen.

Genannte Inhalte und Genres laut Unternehmensangaben:

Fiction-Serien und US-Formate

Shows und Entertainment

Reality-Marken

Live-Streams der Sendergruppe

Im Reality-Bereich hebt das Unternehmen Marken wie Hochzeit auf den ersten Blick, Forsthaus Rampensau und Das große Promi-Büßen hervor. Zusätzlich werde das Live-Streaming der linearen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe „intensiv“ genutzt.

