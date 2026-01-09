waipu.tv holt HBO Max zum Deutschlandstart auf die Plattform

Der Streamingdienst waipu.tv integriert HBO Max als offiziellen Launch-Partner zum Deutschlandstart in sein Angebot.

Waipu.tv und Warner Bros. Discovery haben zum Start von HBO Max in Deutschland eine Partnerschaft vereinbart. Als Launch-Partner bindet waipu.tv den Streamingdienst technisch in seine Plattform ein, sodass Kunden HBO Max direkt über waipu.tv buchen und nutzen können. Die Abrechnung und Nutzung erfolgen innerhalb des bestehenden waipu.tv-Ökosystems. Das Ganze läuft ähnlich wie bei RTL+.

HBO Max bündelt Inhalte von HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC Universe und den Max Originals. Zum Angebot zählen Serien wie House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria und Industry sowie kommende Produktionen wie A Knight of the Seven Kingdoms. Im Filmbereich umfasst das Portfolio unter anderem Titel aus den Reihen Dune, The Batman, Superman, Harry Potter sowie neue Veröffentlichungen von New Line Cinema.

HBO Max bei waipu.tv im Paket buchbar

Die Integration ermöglicht auch eine Kombination mit dem Tarif waipu.tv Perfect Plus. Das gemeinsame Abonnement ist laut Anbieter ab 17,99 Euro pro Monat erhältlich und soll gegenüber einer Einzelbuchung beider Dienste preislich günstiger sein. Nach Angaben von waipu.tv reiht sich HBO Max damit in bestehende Kooperationen mit Netflix, Disney+, WOW und DAZN ein.

Die verfügbaren HBO-Max-Tarife zum Start

Basis mit Werbung, Streaming in Full HD auf zwei Geräten

Standard ohne Werbung, Full HD, bis zu 30 Downloads

Premium mit 4K-UHD, Dolby Atmos und Nutzung auf vier Geräten

Zusätzlich kann ein optionales Sport-Add-on zu jedem Tarif ergänzt werden. waipu.tv positioniert sich mit über 300 HD-Sendern und einer großen Mediathek weiterhin als zentrale Plattform für lineares Fernsehen und Streaming.

