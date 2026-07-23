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Kartenzahlungen legen kräftig zu: Neue Zahlen der Bundesbank

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Die Deutsche Bundesbank verzeichnet 2025 einen deutlichen Anstieg bei Kartenzahlungen und Sofortüberweisungen.

Im Jahr 2025 wurden laut der Deutschen Bundesbank rund 14,5 Milliarden Kartenzahlungen von deutschen Zahlungsdienstleistern erfasst. Das entspricht einem Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Kartenzahlungen machten damit rund 43 Prozent aller Zahlungen von Nichtbanken aus. Auch Überweisungen und Lastschriften legten bei der Anzahl zu, wobei Lastschriften mit rund 10 Milliarden Transaktionen ihren Anteil leicht auf 30 Prozent verringerten.

Überweisungen stiegen laut Bundesbank um 3 Prozent auf 7,8 Milliarden Transaktionen. Besonders stark entwickelten sich SEPA-Instant-Überweisungen. Deren Zahl erhöhte sich um 102 Prozent auf rund 680 Millionen. Damit entfiel 2025 knapp jede zehnte elektronisch ausgelöste Überweisung auf dieses Verfahren. Der Transaktionswert stieg auf rund 610 Milliarden Euro.

Zahlungsverkehr 2025: Karten und Bezahlterminals gewinnen an Bedeutung

Wichtige Entwicklungen im Überblick:

  • 14,5 Milliarden Kartenzahlungen, plus 11 Prozent
  • 680 Millionen SEPA-Instant-Überweisungen
  • 66 Billionen Euro Transaktionswert bei Überweisungen
  • Rund 1,3 Millionen Bezahlterminals im Handel

Beim Transaktionswert blieben Überweisungen laut Bundesbank mit rund 66 Billionen Euro weiterhin das wichtigste Zahlungsinstrument und erreichten etwa 90 Prozent des Gesamtwerts. Lastschriften kamen auf rund 6,2 Billionen Euro und einen Anteil von etwa 8 Prozent.

Gleichzeitig sank die Zahl der Geldautomaten in Deutschland um 3 Prozent auf rund 48.000 Geräte. Die Zahl der Bezahlterminals im Handel nahm dagegen um 11 Prozent auf rund 1,3 Millionen zu.

Ich finde die Zahlen zeigen vor allem, dass bargeldlose Zahlungen im Alltag weiter an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig bleibt der hohe Transaktionswert klassischer Überweisungen ein Hinweis darauf, dass unterschiedliche Zahlungsarten je nach Einsatzgebiet weiterhin ihre feste Rolle haben.

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