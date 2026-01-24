Handel

Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark

Autor-Bild
Von
|
Foto: Milence

Das Unternehmen Kaufland erweitert gemeinsam mit dem Ladestationsbetreiber Milence seine E-LKW-Logistik durch einen neuen Ladepark nahe Hannover.

Kaufland und Milence haben eine Partnerschaft für den Aufbau eines öffentlichen Ladezentrums für Elektro-LKW vereinbart. Geplant ist die Eröffnung eines Milence-Ladeparks im zweiten Quartal 2026 in unmittelbarer Nähe des Kaufland-Verteilzentrums im niedersächsischen Barsinghausen. Der Standort soll die bestehende E-LKW-Belieferung von Kaufland-Filialen im Raum Hannover unterstützen und ausbauen.

Bereits seit 2024 werden einzelne Filialen von Barsinghausen aus mit Elektro-LKW beliefert. Bisher kamen dafür mobile Ladeeinheiten direkt am Logistikzentrum zum Einsatz. Mit dem neuen Ladepark erhalten die Fahrzeuge Zugang zu vier festen Ladesäulen mit jeweils bis zu 400 Kilowatt Leistung. Nach Angaben der Beteiligten ist eine spätere Erweiterung der Kapazitäten vorgesehen.

Einsatz zusätzlicher E-LKW und Ausbau der Reichweite

Mit der Inbetriebnahme der Ladestation sollen sechs weitere Elektro-LKW in die Kaufland-Logistik integriert werden. Dadurch steigt die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge an diesem Standort auf insgesamt neun. Die höhere Ladeleistung ermöglicht laut Unternehmensangaben auch den Einsatz von E-LKW mit größerer Reichweite, wodurch künftig weiter entfernte Filialen in Norddeutschland beliefert werden können.

Zentrale Eckpunkte des Ladeparks:

  • Vier öffentliche Ladesäulen mit bis zu 400 kW Leistung
  • Standort direkt am Kaufland-Verteilzentrum Barsinghausen
  • Ladevorgänge mit zertifiziertem Ökostrom
  • Option auf spätere Megawatt-Ladepunkte

Kaufland beziffert die jährliche CO₂-Einsparung der neun Elektro-LKW unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzlast auf rund 700 Tonnen. Geladen wird nach Unternehmensangaben ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrom. Die Kooperation mit Milence ist für Kaufland die erste Partnerschaft dieser Art an einem eigenen Logistikstandort und umfasst auch priorisierten Zugang zu den Ladepunkten.

Wolt

Wolt baut seine App radikal um und will mehr als nur Essen liefern

Die Handelsplattform Wolt stellt einen globalen App-Relaunch vor und positioniert sich stärker als produktorientierte Shopping-Plattform für Städte. Wolt hat ein…

16. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark
Weitere Neuigkeiten
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
Das waren gefragte Leasingautos 2025
in Mobilität
Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi
Supermärkte schlagen Banken beim Bargeld
in Handel
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland
in News
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
NG eCall startet in deutschen Mobilfunknetzen
in Provider
Neue Elektroauto-Förderung 2026: Überblick über günstige Modelle
in Mobilität
Congstar
congstar startet Aktionen für Prepaid-Tarife
in Tarife
Telekom
Telekom nutzt Millionen Kunden-Smartphones plötzlich als Werbefläche
in Telekom
Amazon vor neuer Entlassungswelle mit Tausenden Stellen
in Handel
Ps5 Pro Playstation Detail
Die PlayStation 6 kommt wohl „später als erwartet“
in Gaming
Das neue Tesla Model Y landet in Deutschland
in Mobilität