Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark

Das Unternehmen Kaufland erweitert gemeinsam mit dem Ladestationsbetreiber Milence seine E-LKW-Logistik durch einen neuen Ladepark nahe Hannover.

Kaufland und Milence haben eine Partnerschaft für den Aufbau eines öffentlichen Ladezentrums für Elektro-LKW vereinbart. Geplant ist die Eröffnung eines Milence-Ladeparks im zweiten Quartal 2026 in unmittelbarer Nähe des Kaufland-Verteilzentrums im niedersächsischen Barsinghausen. Der Standort soll die bestehende E-LKW-Belieferung von Kaufland-Filialen im Raum Hannover unterstützen und ausbauen.

Bereits seit 2024 werden einzelne Filialen von Barsinghausen aus mit Elektro-LKW beliefert. Bisher kamen dafür mobile Ladeeinheiten direkt am Logistikzentrum zum Einsatz. Mit dem neuen Ladepark erhalten die Fahrzeuge Zugang zu vier festen Ladesäulen mit jeweils bis zu 400 Kilowatt Leistung. Nach Angaben der Beteiligten ist eine spätere Erweiterung der Kapazitäten vorgesehen.

Einsatz zusätzlicher E-LKW und Ausbau der Reichweite

Mit der Inbetriebnahme der Ladestation sollen sechs weitere Elektro-LKW in die Kaufland-Logistik integriert werden. Dadurch steigt die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge an diesem Standort auf insgesamt neun. Die höhere Ladeleistung ermöglicht laut Unternehmensangaben auch den Einsatz von E-LKW mit größerer Reichweite, wodurch künftig weiter entfernte Filialen in Norddeutschland beliefert werden können.

Zentrale Eckpunkte des Ladeparks:

Vier öffentliche Ladesäulen mit bis zu 400 kW Leistung

Standort direkt am Kaufland-Verteilzentrum Barsinghausen

Ladevorgänge mit zertifiziertem Ökostrom

Option auf spätere Megawatt-Ladepunkte

Kaufland beziffert die jährliche CO₂-Einsparung der neun Elektro-LKW unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzlast auf rund 700 Tonnen. Geladen wird nach Unternehmensangaben ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrom. Die Kooperation mit Milence ist für Kaufland die erste Partnerschaft dieser Art an einem eigenen Logistikstandort und umfasst auch priorisierten Zugang zu den Ladepunkten.