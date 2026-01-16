Dienste

Wolt baut seine App radikal um und will mehr als nur Essen liefern

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Wolt

Die Handelsplattform Wolt stellt einen globalen App-Relaunch vor und positioniert sich stärker als produktorientierte Shopping-Plattform für Städte.

Wolt hat ein umfassendes Update seiner App veröffentlicht und führt den Relaunch zeitgleich in allen 30 Märkten weltweit ein. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, sich von einem primären Essenslieferdienst zu einer Multi-Category-Commerce-Plattform zu entwickeln.

Nutzer sollen lokale Produkte einfacher entdecken und direkt bestellen können, unter anderem aus den Bereichen Lebensmittel, Apotheke, Beauty und Elektronik.

Kern des Updates ist eine veränderte Navigationslogik, bei der nicht mehr das Geschäft, sondern das Produkt im Mittelpunkt steht. Nutzer starten ihre Suche direkt mit einem gewünschten Artikel und können Angebote unterschiedlicher Händler vergleichen. Ergänzt wird dies durch eine universelle Suche sowie einen zentralen Such- und Browse-Zugang innerhalb der App.

Mehr Sichtbarkeit für Produkte und lokale Händler

Zentrale Neuerungen im Überblick

  • Produktzentriertes Browsing über Händlergrenzen hinweg
  • Thematisch gruppierte Suchergebnisse
  • Zentraler Einstiegspunkt für alle Kategorien
  • Neues Design mit Fokus auf Produktdarstellung

Für Partnergeschäfte bedeutet der Relaunch eine stärkere Präsenz außerhalb des eigenen Store-Umfelds. Produkte erscheinen laut Wolt in thematisch passenden Kontexten und erreichen Kunden früher im Entscheidungsprozess. Das neue Interface soll zudem die Grundlage für künftige Kategorien und Funktionen bilden.

Nach Angaben des Unternehmens zeigen erste Tests eine schnellere Produktsuche, höhere Interaktion außerhalb der Restaurantkategorien und zweistellige Zuwächse bei der Nutzung über mehrere Produktbereiche hinweg. Bereits mehr als 20 Prozent der Bestellungen entfallen auf den Einzelhandel.

Ich halte den Relaunch für einen konsequenten Schritt, weil er die tatsächliche Nutzung der Plattform abbildet und den lokalen Handel sichtbarer in den digitalen Einkaufsalltag integriert. Für mich könnte das ein Grund sein, die Plattform mal wieder zu testen.

Diese neue Google-Technik soll den Onlinehandel grundlegend verändern

Der Technologiekonzern Google stellt mit dem Universal Commerce Protocol einen offenen Standard für KI-gestützte Einkaufsprozesse vor. Google hat das Universal…

12. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Also dasselbe in Blau wie bei Orange (Lieferando) und Grün (Uber Eats). 😂

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Wolt baut seine App radikal um und will mehr als nur Essen liefern
Weitere Neuigkeiten
Neue Elektroauto-Prämie soll auch rückwirkend gezahlt werden
in Mobilität
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard Gold verknüpft Rabattphase mit Medaillenbonus
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Header
Das Samsung Galaxy S26+ ist nur eine „Notlösung“
in Smartphones
Opel Manta Elektro Header
Opel: Schlechte Nachrichten für neues Elektroauto
in Mobilität
Apple Event September 2021 Header
Apple könnte nächste Woche neue Hardware zeigen
in Computer und Co.
Amazon macht Fallout offiziell zur Reality-TV Show
in News
Meta Quest 3 Vr
Meta interpretiert das Metaverse jetzt ganz neu
in Marktgeschehen
Plant Nintendo eine weitere Switch für 2026?
in Gaming
Game Thrones Header
Game of Thrones: HBO könnte mit Fortsetzung alle Fans überraschen
in News
Apple und die alte „Liebe“ für Displays mit 60 Hz
in Smartphones