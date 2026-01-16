Wolt baut seine App radikal um und will mehr als nur Essen liefern

Die Handelsplattform Wolt stellt einen globalen App-Relaunch vor und positioniert sich stärker als produktorientierte Shopping-Plattform für Städte.

Wolt hat ein umfassendes Update seiner App veröffentlicht und führt den Relaunch zeitgleich in allen 30 Märkten weltweit ein. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, sich von einem primären Essenslieferdienst zu einer Multi-Category-Commerce-Plattform zu entwickeln.

Nutzer sollen lokale Produkte einfacher entdecken und direkt bestellen können, unter anderem aus den Bereichen Lebensmittel, Apotheke, Beauty und Elektronik.

Kern des Updates ist eine veränderte Navigationslogik, bei der nicht mehr das Geschäft, sondern das Produkt im Mittelpunkt steht. Nutzer starten ihre Suche direkt mit einem gewünschten Artikel und können Angebote unterschiedlicher Händler vergleichen. Ergänzt wird dies durch eine universelle Suche sowie einen zentralen Such- und Browse-Zugang innerhalb der App.

Mehr Sichtbarkeit für Produkte und lokale Händler

Zentrale Neuerungen im Überblick

Produktzentriertes Browsing über Händlergrenzen hinweg

Thematisch gruppierte Suchergebnisse

Zentraler Einstiegspunkt für alle Kategorien

Neues Design mit Fokus auf Produktdarstellung

Für Partnergeschäfte bedeutet der Relaunch eine stärkere Präsenz außerhalb des eigenen Store-Umfelds. Produkte erscheinen laut Wolt in thematisch passenden Kontexten und erreichen Kunden früher im Entscheidungsprozess. Das neue Interface soll zudem die Grundlage für künftige Kategorien und Funktionen bilden.

Nach Angaben des Unternehmens zeigen erste Tests eine schnellere Produktsuche, höhere Interaktion außerhalb der Restaurantkategorien und zweistellige Zuwächse bei der Nutzung über mehrere Produktbereiche hinweg. Bereits mehr als 20 Prozent der Bestellungen entfallen auf den Einzelhandel.

Ich halte den Relaunch für einen konsequenten Schritt, weil er die tatsächliche Nutzung der Plattform abbildet und den lokalen Handel sichtbarer in den digitalen Einkaufsalltag integriert. Für mich könnte das ein Grund sein, die Plattform mal wieder zu testen.