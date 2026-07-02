Mobilität

Mercedes-Fahrzeuge melden jetzt Schlaglöcher und Behörden hören zu

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Bild: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz stellt anonymisierte Fahrzeugdaten bereit, um Behörden bei Verkehrsplanung und Straßenerhalt zu unterstützen.

Mercedes-Benz arbeitet nach eigenen Angaben an der Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur und nutzt dafür anonymisierte Daten aus vernetzten Fahrzeugen. Die Informationen werden von Kunden freiwillig bereitgestellt und sollen dabei helfen, Straßenschäden, unklare Verkehrszeichen und andere Auffälligkeiten im Straßenverkehr schneller zu erkennen.

Nach Unternehmensangaben erfassen moderne Fahrzeuge mit Sensoren verschiedene Informationen über Straßenverhältnisse und die Umgebung. Die Daten werden anonymisiert und zusammengefasst verarbeitet, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Fahrzeuge oder Fahrer möglich sein sollen.

Behörden erhalten dadurch zusätzliche Informationen für Wartung, Planung und Verkehrssteuerung.

Fahrzeugdaten unterstützen Projekte in Deutschland und den Niederlanden

In Baden-Württemberg nutzt das Verkehrsministerium Fahrzeugdaten von Mercedes-Benz für den Aufbau eines digitalen Verkehrszeichenkatasters.

Ziel sei eine einheitliche Erfassung und Verwaltung von Verkehrszeichen über verschiedene Straßenarten hinweg. Laut den Beteiligten sollen dadurch aufwendige manuelle Erfassungen reduziert werden. Die Plattform wird als Open-Source-Lösung mit standardisierten Schnittstellen entwickelt.

Beispiele der Datennutzung:

  • Erkennung von Straßenschäden
  • Identifikation unklarer Beschilderungen
  • Unterstützung bei Instandhaltungsmaßnahmen
  • Verbesserung der Verkehrssteuerung

Auch in den Niederlanden beteiligt sich die Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH am Road Monitor Programm. Gemeinsam mit staatlichen Stellen sollen Unfallschwerpunkte, Straßenschäden und kritische Fahrbahnbereiche identifiziert werden. Das Projekt umfasst ein Straßennetz von rund 130.000 Kilometern und läuft in seiner aktuellen Phase bis 2029.

Ich halte den Einsatz anonymisierter Fahrzeugdaten für einen nachvollziehbaren Ansatz, wenn Datenschutzvorgaben eingehalten werden und die gewonnenen Informationen tatsächlich zu schnelleren Reparaturen und einer besseren Verkehrsplanung beitragen.

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  1. Athlonet 🎖
    sagt am

    Ich dachte die Mercedes Fahrzeuge sind eh so weich gefedert dass man gar keine Schlaglöcher spürt 😂

    Find ich echt cool dass die Daten aus den Autos so verwendet werden. Da sollten sich alle Hersteller daran beteiligen.

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