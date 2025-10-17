Handel

Kaufland lässt Roboter putzen

Kaufland testet in mehreren Filialen den Einsatz autonomer Reinigungsroboter, um „Abläufe zu optimieren und Mitarbeiter zu entlasten“.

Seit Kurzem sind in den Kaufland-Märkten in Nürtingen, Hechingen, Heidelberg-Rohrbach, Eberbach und Köln-Merheim Reinigungsroboter im Einsatz. Sie sollen laut Unternehmensangaben Routineaufgaben übernehmen und dabei helfen, Effizienz und Filialqualität zu steigern. Die Roboter reinigen teils während des laufenden Betriebs, teils in der Früh- oder Nachtzeit.

Kaufland prüft Technik, Reinigungsqualität und Kundenreaktionen

Bei durchschnittlich rund 4.400 Quadratmetern Verkaufsfläche besteht laut Kaufland großes Entlastungspotenzial. Die Roboter bewegen sich selbstständig, stoppen bei Hindernissen und tauschen ihr Frischwasser automatisch aus. Getestet wird, wie zuverlässig sie arbeiten, wie lange die Akkus halten und wie sie mit unterschiedlichen Filialgrößen klarkommen.

Kernpunkte der Testphase

  • Einsatz in fünf Filialen mit unterschiedlichen Bedingungen
  • Reinigung vor, während und nach Öffnungszeiten
  • Bewertung von Qualität, Effizienz und Laufzeit
  • Kundenreaktionen als wichtiger Testfaktor
  • Technische Integration mit Sicherheitssystemen

In Heilbronn sollen die Roboter künftig ausschließlich nachts arbeiten. Dafür werden laut Kaufland Anpassungen an der Einbruchmeldeanlage und den Zugangssystemen vorgenommen, um den autonomen Betrieb zu ermöglichen.

Ich finde es spannend, wie weit die Automatisierung inzwischen auch im Handel fortgeschritten ist. Wenn solche Systeme dauerhaft Einzug halten, wird sich zeigen müssen, ob sie mit menschlicher Arbeit mithalten können. Ich gehe aber davon aus. Im privaten Bereich sind Putzroboter bereits etabliert und erledigen meiner Meinung nach ihre Arbeit ziemlich gut.

Fehler melden4 Kommentare

   

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Finde ich einerseits witzig, dass da was Autonomes durch die Gänge „flitzt“ und sauber macht. Aber ist zum saubermachen nicht extra Personal eingestellt, die sich nur darum kümmern? Oder gehört das reinigen auch zu den Kernaufgaben der normalen Belegschaft? 🤔

  2. Carsten 👋
    sagt am

    Da ich ich selbst im LEH arbeite auf Grossfläche(9000 qm) wäre es Nachts durchaus sinnvoll,im laufenden Tagesgeschäft eher nicht,dafür gibt es zuviel talentierte Kunden.

  3. Max 🔱
    sagt am

    Wenn nichts in den Gängen steht dann dürfte es eine günstige und problemlose Lösung für alle sein. Die Gänge sind gerade und nicht ein Labyrinth wie bei Ikea.

    1. Dom 🎖
      sagt am zu Max ⇡

      Aber auch da sind in der Regel keine Kabel und kleinen Teile auf dem Boden. Das sollte ein Roboter auch mühelos bei Ikea können

