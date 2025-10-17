Kaufland lässt Roboter putzen

Kaufland testet in mehreren Filialen den Einsatz autonomer Reinigungsroboter, um „Abläufe zu optimieren und Mitarbeiter zu entlasten“.

Seit Kurzem sind in den Kaufland-Märkten in Nürtingen, Hechingen, Heidelberg-Rohrbach, Eberbach und Köln-Merheim Reinigungsroboter im Einsatz. Sie sollen laut Unternehmensangaben Routineaufgaben übernehmen und dabei helfen, Effizienz und Filialqualität zu steigern. Die Roboter reinigen teils während des laufenden Betriebs, teils in der Früh- oder Nachtzeit.

Kaufland prüft Technik, Reinigungsqualität und Kundenreaktionen

Bei durchschnittlich rund 4.400 Quadratmetern Verkaufsfläche besteht laut Kaufland großes Entlastungspotenzial. Die Roboter bewegen sich selbstständig, stoppen bei Hindernissen und tauschen ihr Frischwasser automatisch aus. Getestet wird, wie zuverlässig sie arbeiten, wie lange die Akkus halten und wie sie mit unterschiedlichen Filialgrößen klarkommen.

Kernpunkte der Testphase

Einsatz in fünf Filialen mit unterschiedlichen Bedingungen

Reinigung vor, während und nach Öffnungszeiten

Bewertung von Qualität, Effizienz und Laufzeit

Kundenreaktionen als wichtiger Testfaktor

Technische Integration mit Sicherheitssystemen

In Heilbronn sollen die Roboter künftig ausschließlich nachts arbeiten. Dafür werden laut Kaufland Anpassungen an der Einbruchmeldeanlage und den Zugangssystemen vorgenommen, um den autonomen Betrieb zu ermöglichen.

Ich finde es spannend, wie weit die Automatisierung inzwischen auch im Handel fortgeschritten ist. Wenn solche Systeme dauerhaft Einzug halten, wird sich zeigen müssen, ob sie mit menschlicher Arbeit mithalten können. Ich gehe aber davon aus. Im privaten Bereich sind Putzroboter bereits etabliert und erledigen meiner Meinung nach ihre Arbeit ziemlich gut.