Lidl startet vegane Burger-Offensive: Vier neue Sorten im Regal

Lidl bringt vier neue vegane Burger in seine deutschen Filialen und erweitert damit das Sortiment der Eigenmarke Vemondo.

Der Lebensmitteleinzelhändler bietet ab sofort vier pflanzliche Burger-Varianten an: eine klassische Gemüseversion, Spicy Bean, Chicken Style und eine Fisch-Alternative. Die Produkte sind Teil der veganen Eigenmarke Vemondo und werden laut Unternehmensangaben zu einem Preis von 2,49 Euro angeboten. Je nach Sorte unterscheidet sich das Gewicht allerdings erheblich. Bei den Gemüse Patties erhält man für das Geld 452 g, beim veganen Fischburger nur 190 g.

Vier Varianten und klare Position in der Namensdebatte

Lidl betont, dass Begriffe wie „Burger“ auch bei pflanzlichen Produkten beibehalten werden sollten, um Kunden Orientierung zu geben. Das Unternehmen sieht darin eine Möglichkeit, bewusste Kaufentscheidungen zu fördern. Die neuen Patties sollen geschmacklich teils an tierische Produkte erinnern, während andere Sorten bewusst auf Gemüsebasis setzen.

Kernpunkte des Sortiments

Vier Sorten: Gemüse, Spicy Bean, Chicken Style, Fisch

Verkauf unter der Marke Vemondo

Preis: 2,49 Euro pro Packung

Teilweise regionale Verfügbarkeit

Laut Lidl unterstreicht die Sortimentserweiterung die Rolle des Unternehmens im preisgünstigen Plant-Based-Segment. Neben den neuen Burgern ergänzen inzwischen auch vegane Butter, Joghurt und Flammkuchen das Angebot.

Ziel sei es, insbesondere Flexitarier anzusprechen, die ihren Konsum tierischer Produkte reduzieren möchten. Mir persönlich sagt das sehr zu, ich greife gerne mal zur pflanzlichen Alternative.