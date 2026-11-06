Tarife

Keine Anschlussgebühr, keine lange Bindung: 50 GB für 8 Euro

Katharina Berger-Voss
Von
Tarif (KI)

Handyhelden bietet erneut eine monatlich kündbare 5G-Allnet-Flat mit 50 GB Datenvolumen für dauerhaft 7,99 Euro an.

Der SIM-Only-Tarif im Telefónica-Netz kommt ohne Anschlusspreis aus. Besonders interessant ist die Preisgestaltung: Die monatliche Grundgebühr bleibt auch nach 24 Monaten unverändert. Eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren gibt es nicht.

Handyhelden: 50 GB mit 5G und monatlicher Kündigung

Im Tarif stehen monatlich 50 GB Datenvolumen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s zur Verfügung. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind durch eine Allnet-Flat abgedeckt. EU-Roaming gehört ebenfalls zum Leistungsumfang.

Die Tarifdetails im Überblick:

  • 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica mit bis zu 50 Mbit/s
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming
  • VoLTE und WLAN Call werden unterstützt
  • Monatlich kündbar und dauerhaft 7,99 Euro Grundgebühr
  • Keine Anschlussgebühr und flexibler Vertragsstart bei Rufnummermitnahme

Wer seine bisherige Rufnummer behalten möchte, kann beim Handyhelden-Angebot einen flexiblen Vertragsstart nutzen. Das erleichtert den Wechsel vom bisherigen Anbieter, ohne unnötig zwei Verträge parallel bezahlen zu müssen.

Auch die laufenden Kosten sind überschaubar. Über einen Zeitraum von 24 Monaten fallen rechnerisch 191,76 Euro an Grundgebühren an. Da kein Anschlusspreis berechnet wird, entstehen dafür keine zusätzlichen einmaligen Kosten.

Merkmal Tarifdetails
Anbieter Handyhelden
Mobilfunknetz Telefónica (o2)
Datenvolumen 50 GB
Mobilfunkstandard 5G
Geschwindigkeit Bis zu 50 Mbit/s
Telefonie & SMS Allnet-Flat
EU-Roaming Inklusive
Weitere Funktionen VoLTE & WLAN Call
Vertragslaufzeit Monatlich kündbar
Grundgebühr 7,99 € monatlich
Preis nach 24 Monaten Weiterhin 7,99 € monatlich
Anschlusspreis 0 €
Kosten über 24 Monate 191,76 €
Rufnummermitnahme Flexibler Vertragsstart

Für mich ist vor allem die Kombination aus dauerhaftem Preis und monatlicher Kündbarkeit interessant. Wer mit dem Telefónica-Netz zurechtkommt und keine höheren Geschwindigkeiten benötigt, bekommt mit dem 50-GB-Tarif für 7,99 Euro ein flexibles Angebot, bei dem auch nach zwei Jahren keine automatische Preiserhöhung vorgesehen ist.

Zum Aktionstarif →

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