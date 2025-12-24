KI schreibt Gedichte zum Fest – doch viele verzichten

Der Digitalverband Bitkom veröffentlicht eine Umfrage, wonach 58 Prozent der Deutschen KI an Weihnachten ablehnen.

Laut Bitkom planen 21 Prozent der Befragten, sich Liedtexte von einer KI anzeigen zu lassen. 12 Prozent wünschen ein persönliches Weihnachtsgedicht oder Vortrag durch KI. Nur 3 Prozent greifen für komplette Weihnachtsgeschichten auf KI zurück. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung von 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland.

KI bei Festvorbereitungen

6 Prozent lassen sich Texte für Weihnachtskarten oder Grüße von KI erstellen. 9 Prozent sehen in KI eine Hilfe gegen Einsamkeit durch Schreiben oder Sprechen. Dennoch findet die Mehrheit mit 58 Prozent, man solle sich an Weihnachten nicht mit KI beschäftigen.

Umfrage-Highlights:

21 Prozent: KI-Liedtexte

12 Prozent: Gedichte oder Vortrag

6 Prozent: Weihnachtsgrüße

3 Prozent: Geschichten

58 Prozent: Keine KI

Ich sehe hier einen Trend zu bewusster Digitalpause: Tradition siegt über Technik in der Adventszeit. Auch irgendwie schön.