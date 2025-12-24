News

KI schreibt Gedichte zum Fest – doch viele verzichten

Autor-Bild
Von
|
Ki Ai Header

Der Digitalverband Bitkom veröffentlicht eine Umfrage, wonach 58 Prozent der Deutschen KI an Weihnachten ablehnen.

Laut Bitkom planen 21 Prozent der Befragten, sich Liedtexte von einer KI anzeigen zu lassen. 12 Prozent wünschen ein persönliches Weihnachtsgedicht oder Vortrag durch KI. Nur 3 Prozent greifen für komplette Weihnachtsgeschichten auf KI zurück. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung von 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland.

KI bei Festvorbereitungen

6 Prozent lassen sich Texte für Weihnachtskarten oder Grüße von KI erstellen. 9 Prozent sehen in KI eine Hilfe gegen Einsamkeit durch Schreiben oder Sprechen. Dennoch findet die Mehrheit mit 58 Prozent, man solle sich an Weihnachten nicht mit KI beschäftigen.

Umfrage-Highlights:

  • 21 Prozent: KI-Liedtexte
  • 12 Prozent: Gedichte oder Vortrag
  • 6 Prozent: Weihnachtsgrüße
  • 3 Prozent: Geschichten
  • 58 Prozent: Keine KI

Ich sehe hier einen Trend zu bewusster Digitalpause: Tradition siegt über Technik in der Adventszeit. Auch irgendwie schön.

O2 startet KI-Assistentin „Hilde“

Der Telekommunikationsanbieter O2 startet die KI-Assistentin Hilde zur Aufklärung über typische Betrugsmaschen. Der Telekommunikationsanbieter O2 bringt eine neue „KI-Oma“ nach…

11. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / KI schreibt Gedichte zum Fest – doch viele verzichten
Weitere Neuigkeiten
Andor Star Wars Disney
Meine Serie des Jahres 2025: Andor
in Kommentar
Jackery stellt kompakte Powerstation Explorer 300D vor
in Hardware
Octopath Traveler 0: Square Enix veröffentlicht kleines Update
in Gaming
HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie
in News
1und1 2
1&1 vereinfacht Anbieter-Wechsel mit neuen Services
in 1und1
Sony Tv Lineup 2024 Headerbild
LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026
in News
Apple und Samsung folgen Google nächstes Jahr
in Smartphones
EU-Automarkt: Elektrofahrzeuge legen zu, Hybride dominieren
in Mobilität
Neues Zelda für die Nintendo Switch 2 angedeutet
in Gaming
Tesla gerät in Europa immer mehr unter Druck
in Mobilität