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KI statt Berater? So denken Versicherte

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Die Mehrheit der Verbraucher wünscht sich Unterstützung durch KI bei Versicherungsanträgen.

Versicherungen gelten für viele Menschen als komplexes Thema. Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage unter 1.004 Personen ab 16 Jahren wächst das Interesse daran, Künstliche Intelligenz bei verschiedenen Aufgaben rund um Versicherungen einzusetzen. So würden 52 Prozent eine KI beim Ausfüllen eines Versicherungsantrags nutzen, nachdem es im Vorjahr noch 47 Prozent waren.

Auch bei der Analyse bestehender Versicherungen und der Beantwortung von Fragen zum Versicherungsschutz stößt KI laut der Befragung auf zunehmendes Interesse. 44 Prozent würden sich Empfehlungen zu bestehenden Policen wünschen, während 43 Prozent eine KI für Fragen zum eigenen Versicherungsschutz nutzen würden.

KI-Unterstützung bei Versicherungen wird beliebter

Besonders deutlich ist der Anstieg bei der Schadenschätzung. Nach Bitkom-Angaben würden 38 Prozent eine KI einsetzen, die anhand von Fotos die Höhe eines Schadens einschätzt. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 24 Prozent. Der Digitalverband führt die Entwicklung darauf zurück, dass viele Menschen inzwischen mehr Erfahrungen mit KI gesammelt haben.

Trotz der wachsenden Offenheit bleibt das Vertrauen in menschliche Beratung hoch. Zwar haben bereits 9 Prozent vor einem Versicherungsabschluss eine KI um Rat gefragt, jedoch sind nur 15 Prozent der Befragten überzeugt, dass KI passendere Empfehlungen geben kann als ein menschlicher Berater.

Ich finde die Ergebnisse interessant, weil sie zeigen, dass viele Menschen KI vor allem als praktische Unterstützung nutzen möchten, während sie wichtige Entscheidungen weiterhin lieber mit menschlicher Beratung absichern.

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