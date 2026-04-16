Kia kündigt neue Generation an Elektroautos an

Die Hyundai Motor Group arbeitet an einer neuen Plattform für Elektroautos, die in Zukunft die E-GMP (Electric Global Modular Platform) ablösen soll. Die neue IMA (Integrated Modular Architecture) soll wieder ein technischer Sprung werden.

Im Rahmen eines Events für Investoren hat Kia diese Woche erste Kernelemente der neuen Plattform genannt. Die Batteriekapazität soll in Zukunft „um bis zu 40 Prozent“ gesteigert werden und die Motorleistung „um bis zu 9 Prozent“, so Kia.

Kia plant neues Infotainmentsystem

Mit der „Einführung von Batterien der fünften Generation“ rechnet man bei Kia „mit einer um bis zu 15 Prozent höheren Energiedichte“. und es soll ein ganz neues Infotainmentsystem und autonome Fahrfunktionen der Stufe 2++ in Zukunft geben.

Konkrete Elektroautos mit der neuen Plattform wurden bisher weder von Kia, noch von Hyundai oder Genesis angekündigt, diese dürfen aber auch erst kurz vor 2030 starten. Die Frage ist, aber davon gehe ich mal stark aus, ob man damit auch die massiven ICCU-Probleme löst, die bei den Hyundai-Marken für viel Kritik sorgen.