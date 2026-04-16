Mobilität

Kia kündigt neue Generation an Elektroautos an

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

Die Hyundai Motor Group arbeitet an einer neuen Plattform für Elektroautos, die in Zukunft die E-GMP (Electric Global Modular Platform) ablösen soll. Die neue IMA (Integrated Modular Architecture) soll wieder ein technischer Sprung werden.

Im Rahmen eines Events für Investoren hat Kia diese Woche erste Kernelemente der neuen Plattform genannt. Die Batteriekapazität soll in Zukunft „um bis zu 40 Prozent“ gesteigert werden und die Motorleistung „um bis zu 9 Prozent“, so Kia.

Kia plant neues Infotainmentsystem

Mit der „Einführung von Batterien der fünften Generation“ rechnet man bei Kia „mit einer um bis zu 15 Prozent höheren Energiedichte“. und es soll ein ganz neues Infotainmentsystem und autonome Fahrfunktionen der Stufe 2++ in Zukunft geben.

Konkrete Elektroautos mit der neuen Plattform wurden bisher weder von Kia, noch von Hyundai oder Genesis angekündigt, diese dürfen aber auch erst kurz vor 2030 starten. Die Frage ist, aber davon gehe ich mal stark aus, ob man damit auch die massiven ICCU-Probleme löst, die bei den Hyundai-Marken für viel Kritik sorgen.

VW ID Cross: Das nächste Elektroautos von Volkswagen zeigt sich

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.3 Neo, das ist aber nur der Anfang für eine Offensive an neuen Elektroautos für…

16. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Kirky 🏅
    sagt am

    Ich dachte die kündigen mal die Lösung für ihre ICCU Ladeeinheiten Probleme an.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kirky ⇡

      Ich glaube nicht, dass sie das so bestätigen werden, sowas verschweigen Unternehmen so gut es geht, das wird einfach nebenbei gefixt.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia kündigt neue Generation an Elektroautos an
Weitere Neuigkeiten
EU will durchgreifen: WhatsApp muss KI-Konkurrenz zulassen
in Dienste
Sony Bravia 9 2024 Tv
Sony verspricht „schockierende“ TV-Ankündigung im Mai
in Unterhaltung
Google bringt seine KI direkt auf deinen Mac-Desktop
in Software
Hermes Germany investiert in neue Scanner und Drucker
in Dienste
Ford Logo Header
Ford wirft seinen Chef für Elektroautos raus
in Mobilität
Das neue Fitbit Band: Google greift Whoop an
in Wearables
VW ID Cross: Das nächste Elektroautos von Volkswagen zeigt sich
in Mobilität
Gratis Comic Tag (Kids & Teens) lädt erneut zum Lesen und Entdecken ein
in Handel
Galaxy Tab S11: Entwicklung von One UI 8.5 schreitet weiter voran
in Firmware und Updates
Doctor Arzt
ePA in Deutschland: Nutzung steigt deutlich in allen Versorgungsbereichen
in Gesellschaft