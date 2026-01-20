Mobilität

Kia plant neues Vorzeigemodell: Kommt der elektrische Stinger?

Kia präsentierte Ende 2025 den „Vision Meta Turismo“, ein Konzept, welches nur als interne Studie gedacht war. Dieses Modell wurde als „Zukunft der Mobilität“ bei Kia vermarktet, aber man nannte zum Jahresabschluss keine weiteren Details dazu.

Technische Details wird es auch noch nicht geben, aber im Gespräch mit Auto Express hat Jochen Paesen (der sich um das Design bei Kia kümmert) betont, dass „jetzt der richtige Zeitpunkt wäre“, um so ein Modell als Serienauto zu realisieren.

Der Kia Vision Meta Turismo sei gleichzeitig sportlich, aber auch bequem, und er soll mit moderner Technik glänzen. Also ein ähnlicher Ansatz wie beim Stinger vor ein paar Jahren, der das Image von Kia aufwertete und viele neue Kunden anlockte.

Bisher ist aber noch unklar, ob das am Ende ein Kia EV7, Kia EV8 oder vielleicht auch Kia Stinger Elektro wird. Das Konzept war aber eine erste Preview für ein ganz neues Flaggschiff von Kia, so Jochen Paesen. Wann es kommt, ist bisher unklar.

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Erinnert von der Karosserie stark an Lamborghini.

    Antworten

