Kia Vision Meta Turismo: „Die Zukunft der Mobilität“

Kia hat es schon mit großen Worten angedeutet und bei der Ankündigung der ersten Bilder hält man sich beim „Vision Meta Turismo“ nicht weiter zurück. Es sei „die Zukunft der Mobilität“ und das Elektroauto soll sehr emotional werden.

Technische Details zum elektrischen GT und Stinger-Nachfolger gibt es bisher noch nicht, aber laut Kia sei so ein „Vorzeigemodell“ durchaus wichtig für die Marke und das möchte man nicht aufgeben. Und auch den Innenraum zeigte man:

Es ist davon auszugehen, dass uns Kia bald weitere Details zu diesem Konzept für die Zukunft zeigen wird. Womöglich wird das Modell ja auch schon die kommende eM-Plattform der Hyundai Motor Group nutzen, die gegen 2026 starten soll.