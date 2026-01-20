Skoda erreicht „neues Erfolgslevel“: Elektroautos kommen gut an

Die Volkswagen Group veröffentlicht nach den allgemeinen Zahlen des Konzerns so nach und nach auch die Zahlen für die jeweiligen Marken und da zeigt sich, dass das Problem nicht die Elektromobilität, sondern vor allem zwei globale Märkte sind.

Skoda ist nicht in den USA und kaum in China vertreten und dementsprechend gut lief es für die Marke letztes Jahr. Über eine Million Autos von Skoda wurden 2025 an Kunden übergeben, was einer Steigerung von 12,7 Prozent zu 2024 entspricht.

Die VW-Marke ist übrigens in China aktiv, aber da ging es von 17.500 Einheiten auf 15.000 Einheiten runter. Dieser Markt spielt für Skoda keine Rolle und wird auch in der Pressemitteilung in den Statements, wie dem des CEOs, einfach mal ignoriert.

Skoda verdoppelt Zahl der Elektroautos

In Europa ist Skoda die „drittbestverkaufte Automarke“ und mit einer Steigerung von 119,8 Prozent kommen vor allem die Elektroautos sehr gut an. Jeder vierte Skoda wurde „mit einem Stecker ausgeliefert“, wobei da auch Hybride dabei sind.

Bei den Elektroautos blickt man auf 174.900 Einheiten und der Elroq (95.300) hat direkt den Enyaq (79.600) überholt. Dieser könnte bald vom Epiq überholt werden, denn bei Skoda kommt 2026 ein preiswertes Modell (ein günstiges vorerst nicht).

Dieses Trio wird dann 2027 von einem neuen Flaggschiff ergänzt, welches man im Sommer zeigen wird, dieser wird aber keinen so großen Einfluss auf die Zahlen der Marke haben. Die aktuellen Modelle werden allerdings auch noch 2026 aktualisiert.

Noch dominieren die Verbrenner an der Spitze von Skoda und der Octavia bleibt das beliebteste Modell der Marke. Da wirbt Skoda übrigens auch schon mit einer vollelektrischen Version, diese wird jedoch frühestens 2030 bei Kunden stehen.